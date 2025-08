Katy Perry ha soccorso una fan svenuta sul palco durante una tappa del suo tour. Ecco tutto ciò che è accaduto. Il video completo.

La fan sviene al concerto di Katy Perry

Quasi a inizio anno Katy Perry ha dato il via al suo tour mondiale e ha girato vari Paesi venendo accolta con adorazione da centinaia di migliaia di fan. Non sono ceto mancati gli imprevisti, come per esempio, il momento in cui ha rischiato di cadere a terra mentre si trovava in aria sopra una farfalla gigante.

Domenica scorsa la sorte ha voluto fare un brutto scherzo non a lei direttamente ma a una sua fan, la quale si trovava sul palco insieme alla popstar. A Detroit, infatti, ha fatto mettere alcuni giovani spettatori accanto a lei per provare a intonare una canzone.

Peccato, però, che per una di loro l’emozione sarebbe stata troppa ed è svenuta nel giro di pochi secondi. Nel video possiamo vedere la sua agitazione e il momento esatto in cui purtroppo crolla a terra. I soccorsi arrivano subito e Katy Perry non la lascia mai da sola ma cerca di farle coraggio: “Respira, dai ce la puoi fare“.

I've never seen any artist handle such situation better than katy perry did tonight, paused the show & stayed with the fan even after medics came. truly an angel!!! pic.twitter.com/uSBShSxgvw — Fadi ¹⁴³ (@TheWitnessedBoy) August 4, 2025

La cantante le porge dell’acqua e una volta che si rialza le fa anche una dedica speciale prima di salutarla. Attimi di paura che però si sono risolti in fretta perché si è trattato di un semplice mancamento dovuto alle tante emozioni che stava provando la fan.

Speriamo che Katy Perry possa viversi le tappe restanti del tour senza ulteriori problemi e con tutta la serenità possibile. Vi terremo aggiornati.