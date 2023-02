NEWS

Vincenzo Chianese | 13 Febbraio 2023

GF Vip 7

Chi lascerà la casa del Grande Fratello Vip 7?

Pochi giorni fa è tornato il doppio appuntamento settimanale del Grande Fratello Vip 7, e questa sera su Canale 5 va in onda una nuova diretta del reality show. Ormai il programma inizia ad avviarsi verso la finale, che sarebbe prevista per i primi giorni di aprile. A breve dunque con ogni probabilità verrà eletto anche il primo finalista, e di certo non mancheranno i colpi di scena. Stasera nel mentre ci sarà una sorpresa inaspettata per Sarah Altobello, e un confronto per Attilio Romita. Nel corso della diretta ci sarà anche una nuova eliminazione e un altro concorrente lascerà ufficialmente la casa. In queste ore a scontrarsi al televoto ci sono ben 8 Vipponi: Antonino, Attilio, Nikita, Edoardo Donnamaria, Oriana, Davide, Daniele e Nicole. Ma chi sarà a scamparla e chi invece dovrà lasciare definitivamente il programma?

In questi giorni il portale Reality House ha lanciato un sondaggio sul proprio sito, chiedendo di votare il Vippone del Grande Fratello Vip 7 che vorreste salvare. A risultare la più votata è stata così Nikita Pelizon, che ha ricevuto il 30% dei voti. A seguire troviamo Oriana, con il 22% dei voti, Donnamaria, con il 15% dei voti, Antonino, con il 9% dei voti. E ancora Daniele, con il 7% dei voti, Nicole, con il 6% dei voti e Attilio e Davide a pari merito, e dunque a rischio eliminazione, con il 5% dei voti.

Precisiamo come sempre che non è detto che le cose vadano proprio in questo modo e che sia uno tra Attilio e Davide il nuovo eliminato del Grande Fratello Vip 7. Fino alla diretta di questa sera infatti il televoto rimarrà aperto e nelle prossime ore dunque tutto potrebbe ancora accadere.

Ma chi lascerà dunque la casa? Appuntamento a questa sera per scoprirlo.