Vincenzo Chianese | 6 Marzo 2023

Stasera verrà eletto il primo finalista del Grande Fratello Vip 7

Tra poche ore su Canale 5 arriva una nuova diretta del Grande Fratello Vip 7, e come al solito ne vedremo di belle. Protagonisti della serata senza dubbio saranno nuovamente Antonella Fiordelisi ed Edoardo Donnamaria, che hanno ormai messo un punto definitivo alla loro relazione. In queste ultime ore invece è tornato il sereno per gli Oriele, e sembrerebbe che tra i due tutto proceda a meraviglia. Come se non bastasse stasera verrà finalmente eletto il primo finalista di questa edizione e ben 7 sono i Vipponi che si stanno scontrando per contendersi questo titolo. Al televoto infatti troviamo Oriana Marzoli, Micol Incorvaia, Edoardo Tavassi, Andrea Maestrelli, Davide Donadei, Antonella Fiordelisi e Nikita Pelizon. Ma chi sarà a ottenere il biglietto d’accesso alla finale?

In questi giorni noi di Novella2000.it abbiamo lanciato un sondaggio e vi abbiamo chiesto di votare il Vippone del Grande Fratello Vip 7 che vorreste come primo finalista. A risultare il meno votato, con il 2% dei voti, è stato Davide Donadei. A seguire troviamo Micol Incorvaia e Andrea Maestrelli, a pari merito con il 3% dei voti, Antonella Fiordelisi, con il 15% dei voti, Edoardo Tavassi, con il 18% dei voti, Oriana Marzoli, con il 28% dei voti, e Nikita Pelizon, risultata la più votata con il 32% dei voti.

Precisiamo come sempre però che non è detto che le cose vadano proprio in questo modo e che sia Nikita Pelizon la prima finalista del Grande Fratello Vip 7. In queste ore infatti il televoto è ancora aperto, e nelle prossime ore le cose potrebbero del tutto cambiare. Ma chi sarà dunque a vincere un biglietto d’accesso per l’ultima puntata? Non resta che attendere per scoprirlo.

Nel mentre vi ricordiamo l’appuntamento per questa sera, come sempre su Canale 5 alle 21.45.