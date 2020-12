3 Guenda Goria, dopo gli avvenimenti degli ultimi giorni, ha preso le parti di sua madre Maria Teresa Ruta su Twitter

Sono giorni particolarmente difficili per Maria Teresa Ruta e Guenda Goria ha provato a farle arrivare tutto il suo sostegno. Dopo la puntata di lunedì sera del Grande Fratello Vip ci sono state una serie di reazioni a catena che hanno visto la bionda conduttrice al centro del ciclone. In primo luogo qualche giorno fa Maria Teresa ha subito un pesante attacco da parte di Stefania Orlando, delusa per un confessionale andato in onda in cui l’amica l’ha accusata di averla “messa da parte”.

Le due hanno avuto una violenta lite ma nelle scorse ore sono riuscite a riappacificarsi con un tenero abbraccio. Ma non è finita qui. Anche gli ultimi ingressi hanno avuto qualcosa da ridire sull’atteggiamento della Ruta. Samantha de Grenet non ha apprezzato una clip mostrata in puntata in cui la conduttrice si è lamentata. Molto più duro nei giudizi è stato invece Filippo Nardi, che ha immediatamente palesato la sua antipatia nei confronti della Ruta.

Nelle ultime ore alcune battute e parole di Filippo ai danni di Maria Teresa (e delle donne in generale) sono finite al centro delle polemiche. Sul web è nato un vero e proprio caso e in poche ore l’hashtag #fuorinardi è finito in trend topic su Twitter. In attesa di scoprire se verranno presi provvedimenti disciplinari nei confronti del conte del Grande Fratello 2, Guenda Goria ha scritto un messaggio di sostegno nei confronti di sua madre su Twitter.

Sono senza parole per come stanno trattando mia madre. E’ una donna di cuore che si prodiga sempre per tutti. Merita carezze e sostegno. Forza mamma! spero ti arrivi il mio abbraccio che viene dal cuore. ❤️ — Guenda Goria (@guenda_ggoria) December 16, 2020

“Sono senza parole per come stanno trattando mia madre. E’ una donna di cuore che si prodiga sempre per tutti – sostiene la Goria – merita carezze e sostegno. Forza mamma! Spero ti arrivi il mio abbraccio che viene dal cuore“. Guenda ha poi lanciato un appello anche alla stanza blu, di cui ha fatto parte per settimane.

Ecco cosa ha scritto