Chi è Maria Teresa Ruta: età, figlia, vita privata, lavoro e Instagram

Debora Parigi | 22 Settembre 2023

Conosciamo meglio chi è Maria Teresa Ruta, nota conduttrice, attraverso la sua età, la biografia, il suo lavoro, la vita privata, i figli, l’ex marito, i programmi televisivi da Pechino Express al Grande Fratello fino al suo profilo Instagram.

Chi è Maria Teresa Ruta

Nome e Cognome: Maria Teresa Ruta

Data di nascita: 23 aprile 1960

Luogo di Nascita: Torino

Età: 63 anni

Altezza: 1,72 m

Peso: 54 kg

Segno zodiacale: Toro

Professione: conduttrice televisiva e showgirl

Marito: Roberto Zappulla (precedentemente Amedeo Goria)

Figli: Guendalina Goria e Gianamedeo Goria

Tatuaggi: nessuno visibile

Profilo Instagram: @mariateresaruta

Maria Teresa Ruta età, altezza e biografia

Scopriamo qualcosa di più su chi è Maria Teresa Ruta, nota conduttrice televisiva e showgirl. Nata a Torino il 23 aprile 1960, ha quindi 63 anni di età. Suo padre è siciliano, mente sua madre è originaria di Taurianova, un comune in provincia di Reggio Calabria. Inoltre è nipote, da parte di padre, dell’omonima annunciatrice a conduttrice televisiva degli anni ’50.

Altezza e peso di Maria Teresa Ruta corrispondono rispettivamente a 1 metro e 72 centimetri e 54 kg.

Maria Teresa è cresciuta nel quartiere Borgo San Paolo di Torino e la sua casa si trovava davanti al centro sportivo calcistico della Lancia che oggi si chiama Robilant.

A Torino ha studiato fino alle scuole superiori, diplomandosi. Ma già nel 1976 ha iniziato a lavorare come modella partecipando a Miss Muretto e vincendo il titolo. L’anno dopo si è trasferita a Roma per iniziare la sua carriera nel mondo dello spettacolo.

Vita privata di Maria Teresa Ruta

Parlando della vita privata di Maria Teresa Ruta, nel 1987 ha sposato il conduttore e giornalista sportivo Amedeo Goria. La coppia ha avuto due figli: Guendalina, detta Guenda, nata nel 1988 e Gianamedeo nato nel 1992. Maria Teresa si è separata dal marito nel 1999 e la coppia ha divorziato ufficialmente nel 2004.

Chi è il marito di Maria Teresa Ruta? Dal 2006 la Ruta ha un compagno, il fisioterapista Roberto Zappulla, suo marito dal 2015. I due vivono a Luino in provincia di Varese.

Da giovanissima Maria Teresa Ruta ha sofferto di anoressia. A 18 anni ha smesso di fare le gare di atletica e di bere alcol. Per settimane ha smesso di mangiare e si nutriva solo con succhi di pompelmo e di rape, arrivando a perdere 14 kg. Dopo un periodo di riposo e in cura da un medico, ha scelto di riprendere in mano la sua vita e dedicarsi a se stessa.

Nel pomeriggio del 14 agosto 1977 ha subito un tentativo di stupro a Trastevere . Mentre nel 2018 ha raccontato di essere stata molestata da un dirigente Rai nel 2004 quando dirigeva Estate sul 2 e doveva rinnovare il contratto. Ha aggiunto di non averlo denunciato per non rovinare la famiglia di quell’uomo.

“Questa persona, che conoscevo da una vita, si è approcciato a me in una maniera assolutamente poco professionale e sbagliata. Non si è trattato solo di parole, ma anche di un pproccio fisico pesante. Tutti sapevano della mia serietà e infatti mai sul lavoro mi era successa una cosa del genere. Figuriamoci in un ufficio aziendale. “Ma cosa fai?”, gli ho chiesto. “Tutti dicono che non l’hai mai data a nessuno, volevo la conferma”, la sua risposta. Al che ho sbattuto la porta e me ne sono andata. Risultato? Il contratto non è stato rinnovato e non sono mai più stata contattata”.

Dove seguire Maria Teresa Ruta: Instagram e social

Ora che sappiamo tutto su chi è Maria Teresa Ruta, come possiamo seguirla sui social network? Il modo migliore è sicuramente attravero il suo profilo Instagram che vanta quasi 40 mila follower.

La sua pagina è ricca di selfie, foto di vita quotidiana, scatti sul lavoro, progetti televisivi e ci sono anche video divertenti.

Tra le storie in evidenza troviamo molti suoi lavori e partecipazioni in TV. Inoltre c’è anche una sezione dedicata al suo cucinare i biscotti.

La carriera

La carriera di Maria Teresa Ruta inizia nel 1977 con alcuni provini, poi nel 1978 inizia a lavorare a teatro nella compagnia torinese Carlo Campanini. In questo periodo alterna il lavoro a teatro a Torino con quello di fotomodella, comparsa e controfigura cinematografica a Roma. È stata anche attrice (ma con piccoli ruoli) nel filone della commedia sexy tra la fine degli anni ’70 e l’inizio degli anni ’80.

Le prime apparizioni televisive, quindi, risalgono agli anni ’80 in alcuni varietà della Rai. Mentre nel 1984 ha le prime esperienze come presentatrice grazie a Caccia al 13 su Rete4. E proprio grazie a questo lavoro si aggiudica il primo Telegatto.

La Domenica Sportiva

Dal 1986 al 1991, accanto a Sandro Ciotti, ha presentato La Domenica Sportiva, poi è stata inviata nel programma Il processo del Lunedì. Dal 1989 al 1994 ha condotto anche Lo Zecchino D’Oro e nel 1988 Porto Matto. Nell’autunno del 1989, all’interno del programma Italia Mia, ha condotto il gioco della tombola.

Negli anni ’90 Maria Teresa Ruta ha abbandonato progressivamente la carriera giornalistica per dedicarsi ai programmi di intrattenimento. Infatti nel 1992, 1993 e 1997 ha condotto Giochi senza frontiere. Nella stagione 1993/1994 ha condotto Uno per tutti, programma per ragazzi, e Uno Mattina Estate per due anni di fila.

Uno Mattina

Ha poi condotto due edizioni di Sala Giochi aumentando così la sua popolarità e nel 1996 Unomattina. Nell’autunno del 1997 è passata di nuovo a Mediaset conducendo Vivere bene, trasmissione di cucina, per due stagioni di fila. Per la stagione 1999/2000 è stata alla conduzione del talk show A tu per tu, che però non ha avuto successo.

Quelli che…il calcio

Tra il 2000 e il 2001 Maria Teresa Ruta ha sostituito Iva Zanicchi alla conduzione di Ok il prezzo è giusto. La stagione successiva ha condotto il programma per ragazzi Bravo bravissimo Club. Ha anche partecipato alla soap opera Un posto al sole e ha condotto sia programmi di medicina che calcistici. Tifosissima del Torino, nella stagione 2002-2003 è stata inviata per Quelli che…il calcio.

E nell’estate 2003 ha condotto di nuovo Unomattina Estate.

L’Isola dei Famosi

Ha fatto parte del cast della seconda edizione de L’Isola dei famosi, condotto da Simona Ventura, venendo eliminata durante la sesta puntata.

Estate sul 2

Nell’estate 2004 ha presentato Estate sul 2 e poi è apparsa in varie televendite, è stata ospite in vari programmi TV come opinionista e ha tenuto un corso di conduzione.

Dopo il 2010 Maria Teresa Ruta ha continuato il suo lavoro di conduzione. Nel 2012 è passata al canale Vero Capri per condurre vari talk show. Poi nel 2014 ha partecipato al quiz televisivo di Pupo Una canzone per 100.000. E nel 2016 è stata presidente di giuria della prima edizione di Sanremo Newtalent.

Pechino Express

Nel 2018, insieme a Patrizia Rossetti, ha partecipato a Pechino Express formando la coppia de Le signore della TV e vincendo l’edizione. Poi è stata opinionista nei vari programmi di Barbara D’Urso.

Maria Teresa Ruta al Grande Fratello Vip 5

Per il 2020 è concorrente del Grande Fratello Vip 5. Insieme a lei c’è anche la figlia. La sua permanenza è durata oltre 20 settimane, ma quando è stata eliminata sul web si è generato il caos. In tanti infatti speravano di vederla arrivare fino in fondo.

Back to School

Nel 2022 Maria Teresa Ruta ha partecipato a Back to School, tornando così tra i banchi di scuola e mettendosi alla prova, dopo tanti con lo studio.

Maria Teresa Ruta a Tale e Quale Show

Cosa fa oggi Maria Teresa Ruta? La showgirl è stata scelta per la nuova edizione di Tale e Quale Show, dove si metterà in gioco con delle interessanti imitazioni. A lei il compito di convincere la giuria composta da Loretta Goggi, Cristiano Malgioglio e Giorgio Panariello.

I concorrenti di Tale e Quale Show

Qui l’elenco su tutti i concorrenti dell’edizione del 2023 di Tale e Quale Show. Scopriamo insieme chi sono tutti i protagonisti:

Il percorso di Maria Teresa a Tale e Quale Show

