Chi è Jasmine Rotolo? Età, vita privata e Instagram

Nicolò Figini | 29 Settembre 2023

A partire da venerdì 22 settembre 2023 torna su Rai la nuova edizione di Tale e Quale Show e al suo interno troveremo tanti concorrenti, come per esempio Jasmine Rotolo. La cantante è conosciuta nel panorama musicale italiano, ma per chi non la conoscesse ecco tutte le informazioni su di lei.

Chi è Jasmine Rotolo

Nome e Cognome: Federica Rotolo

Nome d’arte: Jasmine Rotolo

Data di nascita: 26 luglio 1972

Luogo di Nascita: Roma

Età: 51 anni

Altezza: informazioni non disponibile

Peso: informazione non disponibile

Segno zodiacale: Leone

Professione: cantante

Fidanzato: informazione non disponibile

Figli: Jasmine non ha figli

Tatuaggi: non sembrerebbe avere tatuaggi visibili

Profilo Instagram: @jasmine_rotolo

Jasmine Rotolo età e biografia

Chi è e quanti anni ha Jasmine Rotolo, concorrente de Tale e Quale Show? La cantante nasce il 26 luglio 1972. Di conseguenza la sua età è di 51 anni. Non conosciamo peso e altezza. Il suo vero nome è Federica Rotolo.

Ecco, quindi, come si chiama la figlia di Stefania Rotolo. Sì, perché sua figlia è proprio Jasmine. Dei genitori sappiamo poco, soprattutto sul padre.

Jasmine adotta il cognome materno e cresce con la madre e lo zio Alessandro. A sei anni studia pianoforte, canto e danza classica.

Quando ha 9 anni la colpisce una tragedia perché la madre muore a causa di un tumore.

Successivamente si trasferisce in Africa dove lavora come assistente turistica. Poi si sposta in Tunisia dove sceglie il nome d’arte Jasmine, ispirato alla parola francese “Jasmin” che significa “gelsomino“.

Questa è un accenno della vita di Federica, figlia di Stefania Rotolo. Andiamo a vedere la sua vita privata e che lavoro fa oggi Jasmine Rotolo…

La vita privata

Della vita privata di Jasmine Rotolo, concorrente di Tale e Quale Show 2023, sappiamo davvero molto poco.

Soprattutto dal punto di vista sentimentale, al momento, non abbiamo idea se sia fidanzata oppure no.

Vi siete mai chiesti chi è il figlio di Stefania Rotolo? Ebbene, bha avuto solo una figlia e questa si chiama Federica, in arte Jasmine.

Nemmeno nei suoi profili social fa cenna a un possibile fidanzato. Vi terremo aggiornati.

Dove seguire Jasmine Rotolo: Instagram e social

Durante il suo percorso a Tale e Quale Show 2023 potremo seguire Jasmine Rotolo su diversi profili social.

Purtroppo non possiede account su TikTok o Twitter.

Tuttavia la troviamo su Facebook e Instagram. In quest’ultimo caso pubblica diverse foto che la ritraggono con amici oppure video di momenti appartenenti al passato.

Carriera

La sua carriera musicale ha inizio come cantante per il gruppo hip hop Sottotono. Rimane con loro fino al 1997.

In seguito collabora con Renato Zero, amico della madre Stefania Rotolo, che la ospita nei tour del 2004, 2006 e 2007.

Nel 2006 Jasmine pubblica anche il suo primo singolo intitolato “Nell’angolo“, seguito da “Dammi” e “Eurorentola“.

Nel 2007 è una delle concorrenti del Festival di Sanremo nella categoria Giovani. E nello stesso anno rilascia l’album “Salutami Jasmine“.

Dopo essere scomparsa per un po’ dalla TV nel 2023 Jasmine Rotolo entra nel cast di Tale e Quale Show.

Album e canzoni

L’unico album che Jasmine Rotolo, concorrente di Tale e Quale 2023, ha inciso è “Salutami Jasmine” nel 2007. Tra le canzoni che sono diventate singoli citiamo:

Nell’angolo (2006) – feat Renato Zero

(2006) – feat Renato Zero Dammi (2006)

(2006) Eurorentola (2006)

(2006) La vita subito (2007)

Qui di seguito la sua carriera nel dettaglio…

Sanremo 2007

Jasmine Rotolo partecipa al Festival di Sanremo nel 2007 nella categoria Giovani.

In tale occasione porta il brano “La vita subito” arrivando in finale.

Il successo le permette di incidere un album dal titolo “Salutami Jasmine“.

Jasmine Rotolo a Tale e Quale Show 2023

Jasmine Rotolo è stata annunciata come una delle concorrenti che andrà a formare il cast della nuova edizione di Tale e Quale Show nel 2023.

La cantante si esibirà imitando colleghi famosi provenienti dall’Italia e anche all’estero. Vedremo se si posizionerà ai primi posti delle classifiche e come sarà la sua posizione arrivata in finale.

Vi terremo aggiornati. Per il momento, però, andiamo avanti e scopriamo gli altri concorrenti…

I concorrenti di Tale e Quale Show 2023

Qui di seguito, ora, vediamo tutti i concorrenti che appariranno a Tale e Quale Show 2023. La lista completa:

Alla conduzione, come sempre, troveremo Carlo Conti. Nella giuria, invece, ci saranno Loretta Goggi, Giorgio Panariello e Cristiano Malgioglio.

Il percorso di Jasmine a Tale e Quale Show

Il percorso di Jasmine Rotolo a Tale e Quale Show inizia venerdì 22 settembre 2023 su Rai 1. Per lei è la prima esperienza all’interno del programma di Carlo Conti. Vedremo come si piazzerà nelle varie classifiche.

1° puntata: Dopo la prima puntata si è classificata quarta con Gloria Gaynor.

2° puntata: Per la seconda puntata sarà Irene Cara. IN AGGIORNAMENTO