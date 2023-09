Chi è Ilaria Mongiovì? Età, vita privata e Instagram

NEWS

Nicolò Figini | 29 Settembre 2023

Chi è

Ilaria Mongiovì sbarca a Tale e Quale Show a partire da venerdì 22 settembre 2023. Sappiamo che nella prima puntata deve imitare Giorgia. Nel corso delle settimane vedremo come se la caverà. Nel frattempo, però, scopriamo meglio chi è e cerchiamo di andare a fondo nella sua vita privata e se ha qualche profilo social, come per esempio Instagram.

Chi è Ilaria Mongiovì

Nome e Cognome: Ilaria Mongiovì

Data di nascita: 1993

Luogo di Nascita: Casteltermini (Caltanissetta)

Età: 30 anni

Altezza: informazioni non disponibile

Peso: informazione non disponibile

Segno zodiacale: informazione non disponibile

Professione: cantante e attrice

Fidanzato: informazione non disponibile

Figli: Ilaria non ha figli

Tatuaggi: non sembrerebbe avere tatuaggi visibili

Profilo Instagram: @ilariamongiovi

Ilaria Mongiovì età e biografia

Chi è Ilaria Mongiovì, concorrente di Tale e Quale Show nel 2023? La cantante nasce a Mussomeli, in provincia di Caltanissetta, nel 1993. Anche se non conosciamo la sua data di nascita completa sappiamo che ha un’età di 30 anni. Altezza e peso rimangono sconosciuti.

Il padre è un sottufficiale dell’Arma dei Carabinieri mentre la madre è una casalinga. A partire dalle scuole Medie i suoi studi proseguono a Casteltermini, in provincia di Agrigento.

Il suo sogno più grande è quello di partecipare al Festival di Sanremo. Ma adesso andiamo a indagare nella sua vita privata…

La vita privata

Della vita privata di Ilaria Mongiovì non abbiamo grandi informazioni. Per adesso, infatti, dobbiamo ipotizzare che sia single e non fidanzata.

Nel caso in cui dovesse parlare di un eventuale fidanzato nei prossimi mesi non esiteremo ad aggiornare questo contributo.

Nel frattempo andiamo avanti e scopriamo quali profili social possiede…

Dove seguire Ilaria Mongiovì: Instagram e social

Possiamo seguire Ilaria Mongiovì, durante il suo percorso a Tale e Quale Show 2023, su Facebook e Instagram.

Qui troviamo alcune foto in cui si rilassa con la chitarra in spiaggia, ma anche dei video in cui si esibisce.

Sembra non possedere TikTok o Twitter.

Carriera

Quando ha solo cinque anni comincia a cantare, la passione per la musica quindi nasce quando è molto piccola.

Nel 2008 prende il via la sua carriera quando entra nel cast di “Ti lascio una canzone” su Rai 1.

Successivamente è stata allieva dell’Accademia di canto Palladium di Favara. Qui Ilaria Mongiovì ha interpretato Esmeralda e Fleur-de-Lys in Notre Dame de Paris, in occasione del ventesimo anniversario.

Nel 2023 fa parte dei concorrenti di Tale e Quale Show.

Ti lascio una canzone

Come abbiamo detto poc’anzi, Ilaria Mongiovì fa parte del cast di “Ti lascio una canzone” nel 2008.

All’epoca aveva solamente 15 anni ma le sue qualità canore erano evidenti.

Notre-Dame de Paris

Ilaria Mongiovì ha avuto anche una carriera in teatro.

Ha recitato nel ruolo di Esmeralda e Fleur-de-Lys in Notre Dame de Paris pr il ventesimo anniversario.

Ilaria Mongiovì a Tale e Quale Show 2023

Tra i concorrenti di Tale e Quale Show 2023 troviamo anche Ilaria Mongiovì.

La cantante e attrice si esibirà insieme a tutti gli altri membri del cast e puntata dopo puntata vedremo come si posizioneranno in classifica. Chi vincerà? Lo scopriremo molto presto.

Nel frattempo andiamo avanti e conosciamo meglio anche tuti gli altri concorrenti…

I concorrenti di Tale e Quale Show 2023

Qui di seguito, ora, possiamo vedere tutti i concorrenti che faranno parte del cast di Tale e Quale Show 2023. Ecco la lista completa:

Carlo Conti sarà colui che sarà alla conduzione di Tale e Quale anche quest’anno. In giuria, invece, troveremo Cristiano Malgioglio, Loretta Goggi e Giorgio Panariello.

Il percorso di Ilaria a Tale e Quale Show

Il percorso di Ilaria Mongiovì comincia venerdì 22 settembre 2023 a Tale e Quale Show. Molto presto scopriremo la classifica, serata dopo serata e come si posizionerà nella finale.

1° puntata: Nel primo appuntamento di Tale e Quale Show Ilaria imita Giorgia e ottiene il terzo posto.

2° puntata: Noa è la nuova imitazione. IN AGGIORNAMENTO