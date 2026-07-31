C’è grandissima attesa per la 77esima edizione del Festival di Sanremo che, come saprete, sarà condotta per la prima volta da Stefano De Martino. In attesa di sapere chi lo affiancherà nelle varie serate, cominciano a uscire le voci circa i possibili cantanti in gara. L’ultima è clamorosa: e se sul palco dell’Ariston come Big ci fosse Belen Rodriguez?

“Ha registrato dei brani”, Belen Rodriguez si propone come cantante per Sanremo 2027

Dal 16 al 20 febbraio 2027 si svolgerà la 77esima edizione del Festival di Sanremo. Per la prima volta ci sarà Stefano De Martino alla conduzione della kermesse musicale più importante dell’anno. E’ tantissima la curiosità da parte del pubblico che non vede l’ora di vedere il conduttore napoletano cimentarsi in una sede così importante. I lavori dietro le quinte sono già iniziati, sono tante le cose ancora da decidere, come co-conduttore e co-conduttrici, ospiti e, soprattutto, i Big in gara che, stando alle ultime informazioni, dovrebbero calare, da 30 a 24. Ma, se tra di loro ci fosse Belen Rodriguez? Una settimana fa la showgirl argentina aveva condiviso su Instagram un video mentre suona la chitarra e canta, video che ha ottenuto una valanga di like e commenti positivi per le sue doti canore. Quindi, pensarla sul palco dell’Ariston non è poi una cosa tanto folle. Ci ha pensato poi su Oggi Alberto Dandolo, rivelando che Belen è stata vista più volte in uno storico studio di registrazione a Milano, dove starebbe lavorando a un progetto musicale: “starebbe registrando una rosa di brani inediti cuciti su misura per la sua tonalità.”

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Belen a Sanremo 2026 come Big in gara? Ecco cosa ne pensa De Martino

Per il momento si tratta ovviamente solo di indiscrezioni, ma l’idea di vedere Belen Rodriguez sul palco dell’Ariston come cantante in gara stuzzica i più e non solo. Ma, cosa penserebbe di ciò Stefano De Martino? Il rapporto tra i due ex oggi è molto migliorato, con il conduttore napoletano che è rimasto vicino all’ex moglie durante il suo periodo più buio di qualche mese fa. Su Oggi si legge: “Non è un mistero che sia molto attratta dal palco del teatro Ariston e che Stefano De Martino sia tentato di coinvolgere l’ex moglie nel suo primo Festival da conduttore. Per questo i fan dell’argentina già sognano la loro beniamina in gara a Sanremo.”

Sanremo 2027, chi saranno i Big in gara?

Nelle ultime settimane sono usciti diversi nomi come possibili Big in gara alla 77esima edizione di Sanremo. L’ultimo, come appena visto, quello di Belen Rodriguez. Tra gli altri nomi papabili troviamo mostri sacri della musica italiana, quali Patty Pravo, Cugini di Campagna, Ricchi e Poveri e Tiziano Ferro, a giovani quali Sarah Toscano, Blanco e Nicolò Filippucci.