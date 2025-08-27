La prossima puntata de La notte nel cuore, come rivelano le anticipazioni, segnerà un altro punto di svolta. Scopriamo insieme la trama di domenica 31 agosto…

Anticipazioni La notte nel cuore 31 agosto

Le anticipazioni de La notte nel cuore rivelano una svolta drammatica e intensa nella trama. Sevilay è ancora tenuta prigioniera da Cihan nella villa, mentre altrove, Melek affronta un momento decisivo. Dopo aver rivisto Cihan e riaperto vecchie ferite del passato, decide inizialmente di interrompere la gravidanza. Tuttavia, quando si trova di fronte alla decisione definitiva, qualcosa la blocca.

In un successivo incontro con Sumru, è proprio quest’ultima – inconsapevolmente – a spingere Melek a cambiare idea. Le sue parole la aiutano a capire che tenere il bambino è forse la scelta più giusta.

Nel frattempo, la trama de La notte nel cuore si infittisce. Cihan smaschera Seyfi e capisce che sta giocando su più fronti. Lo attira quindi in un luogo isolato, determinato a scoprire per chi lavora veramente. Ma la situazione sfugge di mano quando, inaspettatamente, interviene Tahsin con i suoi uomini. Dopo aver salvato Seyfi, Tahsin si rivela apertamente a Cihan e Samet: è il figlio illegittimo di Muzaffer Sansalan. Racconta di come il patriarca della famiglia avesse messo incinta una serva per poi abbandonarla. Da quel momento, Tahsin ha covato rancore e ha giurato vendetta.

Le anticipazioni de La notte nel cuore svelano che Tahsin è la mente dietro Nuh e Melek. E ora, sfruttando una clausola contrattuale con i Sansalan, pretende due miliardi e mezzo di dollari per porre fine alla loro collaborazione. Samet e Cihan restano sconvolti dalla cifra e dalla spregiudicatezza dell’uomo.

Nel frattempo, Bünyamin scopre che Sumru lavora nel negozio di tappeti di Gürcan e informa Samet. Ma quando quest’ultimo si reca lì per farla licenziare, Gürcan si rifiuta fermamente di obbedire.

La puntata prosegue con Samet che si reca a casa di Zehra e si scusa con Nihayet per averla allontanata ingiustamente. La invita a tornare alla villa, ma Hikmet si oppone con forza, dando vita a uno scontro diretto tra i due uomini.

Non è finita: Samet scopre che Harika, secondo un test del DNA, non è sua figlia biologica. Uno shock che rischia di cambiare per sempre i suoi rapporti familiari. Intanto, Melek viene a sapere che Nuh non si trova a Kayseri come credeva: è stato brutalmente picchiato da Cihan ed è ora nascosto in una casa di Tahsin, dove si sta riprendendo.

Dopo averlo visto in quelle condizioni, Melek si dirige con determinazione alla villa Sansalan: vuole vendicarsi.

La notte nel cuore, quante puntate sono

Per il momento non sappiamo il numero delle puntate de La notte nel cuore per il nostro Paese. Questo lo scopriremo in base alle scelte di Mediaset. Fino a ora però sono state trasmesse 36 puntate in Italia.

Ricordiamo, invece, che in Turchia la serie nella sua prima stagione ha 34 episodi.

Quando va in onda

Sappiamo nel dettaglio La notte nel cuore quando va in onda? Il giorno scelto per la serie turca è la domenica, in prima serata, intorno alle 21:30 circa. Ma dovrebbe andare in onda anche martedì 2 settembre.

Se vi state chiedendo, invece, dov’è stata girata La notte nel cuore sappiamo che la serie è stata girata nella regione turca della Cappadocia.

Le riprese toccano luoghi iconici come Göreme, Ürgüp, Ortahisar, ma anche la storica Ortahisar Kalesi.

Come e dove vedere in TV e streaming La notte nel cuore

Sia Canale 5 che Mediaset Infinity (app, sito o smart TV) sono i mezzi che permettono di seguire in TV e in streaming La notte nel cuore.

