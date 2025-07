Secondo le anticipazioni di La notte nel cuore, quella di domenica 3 agosto sarà una puntata intensa e coinvolgente. Ecco la trama e streaming dove vederlo.

Anticipazioni La notte nel cuore 3 agosto

Le anticipazioni de La notte nel cuore per la puntata di domenica 3 agosto ci portano al cuore di tensioni familiari, segreti svelati e reazioni estreme. Samet convoca la stampa per annunciare ufficialmente il suo divorzio, una notizia che avrà conseguenze anche su Sumru, la quale faticherà ora a trovare lavoro nel settore alberghiero.

Secondo la trama de La notte nel cuore, Melek si reca a casa di Enise, dove incontra anche Sumru, che le dimostra affetto sincero, e Nihayet, che al contrario le è ancora ostile. Intanto, Tahsin chiede un incontro con Cihan e Samet. I due temono che si tratti dei loro problemi economici, ma Tahsin li sorprende rivelando di sapere che Samet è guarito dal cancro già da due anni.

Ma la vera svolta arriva quando Nihayet rivela a Sevilay di essere stata adottata. La notizia sconvolge Sevilay al punto che, fuori di sé, afferra un coltello e lo punta prima contro Hikmet e poi contro Samet. È un momento di altissima tensione, tra dolore e rabbia.

Secondo le anticipazioni de La notte nel cuore, Hikmet, furioso, vuole scoprire chi ha parlato con Sevilay e si convince che la colpevole sia Nihayet. Così si scaglia contro Esma nel tentativo di scoprire dove si trovi la donna.

Nel frattempo, Sumru si reca dal signor Gürcan, proprietario di un negozio di tappeti, per chiedere un lavoro. Tahsin, in un momento di riflessione, confida a Nuh un pezzo doloroso del suo passato legato alla madre. E in mezzo a tutto questo caos, Melek fa una scoperta inaspettata: è incinta.

Le anticipazioni de La notte nel cuore ci preparano a una puntata drammatica, dove ogni personaggio sembra sul punto di esplodere, e la verità cambia il corso delle relazioni.

Quante puntate sono de La notte nel cuore

Non conosciamo il numero di puntate totali de La notte nel cuore. La suddivisione degli episodi potrebbe subire variazioni in base alle decisioni editoriali. Si dovranno attendere comunicazioni ufficiali.

La serie è ambientata nella splendida regione turca della Cappadocia. Le riprese si sono svolte in alcune delle località più suggestive della zona come Göreme, Ürgüp, Ortahisar e Ortahisar Kalesi.

Quando va in onda la serie turca

Molti fan si domandano in quali giorni viene trasmessa La notte nel cuore, specialmente dopo i recenti cambiamenti nei palinsesti.

Attualmente, salvo nuove variazioni, la fiction va in onda ogni domenica in prima serata su Canale 5.

Dove e come vedere La notte nel cuore in TV e streaming

Per chi preferisce lo streaming, la serie è disponibile su Mediaset Infinity, accessibile tramite sito o app. Oltre alla diretta, è possibile rivedere ogni episodio in qualsiasi momento grazie alla funzione on demand, perfetta per recuperare eventuali puntate perse o per gustarsi nuovamente i momenti più intensi.

Se vuoi sapere come si evolveranno gli eventi e quale destino attende i protagonisti, continua a seguirci per le anticipazioni di La notte nel cuore.