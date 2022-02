O FORSE SEI TU canzone Elisa Sanremo 2022 testo e significato

Dopo ben 21 anni, escludendo le volte in cui è stata ospite, Elisa torna sul palco del Festival di Sanremo 2022 con la canzone dal titolo O forse sei tu. Scopriamo tutto ciò che c’è da sapere sul brano, dal testo al significato. Di seguito tutte le informazioni necessarie.

O forse sei tu testo della canzone di Elisa

Scritta con Davide Petrella, O forse sei tu è la canzone scelta da Elisa per il suo ritorno a Sanremo 2022. Qui sotto vi riportiamo una piccola parte del testo di questo brano, che ha già riscosso grandi consensi dalla critica e dalla stampa:

Nella notte

Forse sei tu

Tra le luci di mille città

Tra la solita pubblicità

Quella scusa per farmi un po’ ridere

Forse sei tu

Quell’istante che mi porterà

Una piccola felicità

Quella stupida voglia di vivere

Sempre

Ma quale significato nasconde O forse sei tu di Elisa? Scopriamolo insieme.

Significato di O forse sei tu

Vi state chiedendo di cosa parla O forse tu di Elisa Toffoli? Ve lo sveliamo subito.

Ebbene la canzone racconta della chimica che deve esserci in una relazione, così come della differenza che fa per ognuno di noi la persona che amiamo.

A raccontarlo è stata la stessa Elisa a Sorrisi. A proposito di questo andiamo a leggere anche le sue parole prima del grande ritorno della cantante friulana a Sanremo 2022.

Le parole di Elisa prima di Sanremo 2022

Come dicevamo la canzone O forse sei tu di Elisa a Sanremo 2022 porta non solo la sua firma, ma anche quella di Davide Petrella perquanto riguarda il testo.

La scelta di fare ritorno in un palco così prestigioso pare sia stata del tutto inaspettata per lei, specie dopo com’è andata la prima volta. Ecco cosa ha raccontato Elisa Toffoli a TV Sorrisi e Canzoni a riguardo:

“Non avevo mai pensato di rifarlo, era andata troppo bene la prima volta! Ma Sanremo in questi anni è in uno stato di grazia. Io poi non la vivo come una competizione, ma come un palco da cui lanciare un progetto importante”.

Pensate che per la prima volta dopo tanti anni Elisa ha confidato di aver rivisto l’edizione che l’ha portata al successo: “Ero immersa nel mio mondo, pura e spontanea. Mi piace un sacco quell’Elisa là”.

Ricordiamo che la O forse sei tu sarà inserita nell’album Ritorno al futuro/ Back to the future in uscita il 18 febbraio. Il disco è sia in italiano che in inglese. L’intento di questo lavoro è di risollevare l’animo delle persone che ascoltano la sua musica, così come il suo, in un periodo davvero complicato per tutti.

Per quanto riguarda la serata cover, invece, Elisa porterà What a feeling di Irene Cara da Flashdance!

