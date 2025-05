Janiya Mami è una ballerina professionista che arriva dal Kazakistan e nel corso della sua carriera ha ottenuto risultati stupefacenti, andando a sfociare anche nel canto. Tutto sulla sua età, la vita privata e dove seguirla sui social come Instagram.

Chi è Janiya Mami

Janiya Mami età e biografia

Al momento non abbiamo a disposizione molte notizie su chi è Janiya Mami, in quanto sul web scarseggiano.

Siamo a conoscenza del fatto che è nata in Kazakistan nel 1997. Di conseguenza, oggi la sua età è di 28 anni. Lavora come ballerina e a 12 anni è arrivata in Europa per rincorrere i suoi sogni.

Torna nel suo Paese natale a 20 anni per intraprendere la carriera di cantante ma poi cambia idea e riprende il proprio percorso nel ballo.

Oggi dove abita? Questa informazione non è chiara ma si suppone tra il Kazakistan e l’Italia insieme al figlio. Nessuna informazioni sui genitori, nemmeno i nomi del padre o della madre.

Vita privata

Janiya Mami non si è sbilanciata più di tanto per quanto riguarda la sua vita privata, infatti non sembra aver parlato di un fidanzato sui suoi spazi social.

Sappiamo che ha un figlio di 6 anni che si chiama Hakeem. A un certo punto dovrebbe essere stata fidanzata ma oggi non abbiamo notizie. Quindi possiamo ipotizzare che sia single.

Vi terremo aggiornati con ulteriori eventuali dettagli se dovesse spuntare una notizia diversa a quanto riportato.

Dove seguire Janiya Mami: Instagram e social

Sapete dove trovare Janiya Mami sui social? se la risposta è ‘no’, allora ve lo riveliamo noi.

Purtroppo non è possibile trovarla su Twitter o Facebook. In compenso, però, possiamo seguirla su TikTok e Instagram.

Avendo una carriera come cantante alle spalle, inoltre, è possibile ascoltarla su Spotify. Non possiede un canale YouTube.

Carriera

Le informazioni di cui siamo a conoscenza sulla carriera di Janiya Mami riguardano alcuni suoi grandi successi. Sappiamo che ha vinto la medaglia d’argento ai Mondiali di danza ed è stata quattro volte finalista agli UK Open.

La passione per la danza la porta dentro di sé da quando ha 5 anni, età in cui ha cominciato a ballare in Kazakistan. All’inizio era solo un hobby ma quando ha cominciato a gareggiare si è accorta della sua bravura.

A un certo punto, a 20 anni, ha sentito come se le mancasse qualcosa. Il ballo non le dava più le emozioni di prima e quindi si è buttata nel campo della musica. “Ho smesso di ballare e ho iniziato a scrivere delle canzoni. La mia carriera come cantante è andata molto bene“, ha ammesso lei in un’intervista sul profilo Instagram di Ballando con le stelle.

Fatto sta che il richiamo della danza è stato troppo forte e ha messo da parte la musica per tornare a ballare. Nel 2025 entra nel cast di Sognando Ballando con le stelle in coppia con Pasquale La Rocca.

Album e canzoni di Janiya

Grazie a Spotify scopriamo che Janiya Mami ha un profilo in cui ha racchiuso i suoi singoli.

Non ha rilasciato alcun album ma possiamo farvi la lista delle canzoni: Rosso, Iguana, SuperBall, Mami’s Back e U can.

Janiya Mami a Sognando Ballando con le stelle

Janiya Mami entra nel cast di Sognano Ballando con le stelle per avere l’occasione di far parte del corpo di ballo ufficiale della trasmissione di Milly Carlucci.

Ad accompagnarla in questa avventura troviamo il professionista Pasquale La Rocca, il quale ha scritto questo messaggio sul proprio profilo Instagram:

“Che l’avventura abbia inizio @janiya.mami sarà la mia fantastica partner per “Sognando…Ballando con le stelle” Cosa ne pensate?”.

Il percorso di Janiya a Sognando Ballando con le stelle

Venerdì 9 maggio 2025 comincia il percorso di Janiya Mami nelle puntate in prima serata di Sognando Ballando con le stelle.

Come se la caveranno lei e il suo compagno di danza? Lo scopriremo.

