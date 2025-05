Tenetevi pronti a scoprire tutte le informazioni necessarie sulla vita privata e la strepitosa carriera di Mario Cecinati. Il ballerino ha un percorso costellato di vittorie e traguardi raggiunti insieme alla moglie, nonché partner nella danza. Tutto su età, biografia e Instagram.

Mario Cecinati età e biografia

Purtroppo le informazioni sulla biografia di Mario Cecinati sono molto scarse. Nel momento in cui scriviamo questo articolo non sono note la data di nascita, la sua età e nemmeno il luogo in cui è nato. di conseguenza non possiamo dirvi quanti anni ha, il suo peso o la sua altezza.

Nel corso del tempo non ha mai parlato molto dei genitori, perciò non abbiamo informazioni in merito al padre e alla madre. Non sappiamo nemmeno se ha fratelli o sorelle. Dove abita oggi? Si è trasferito a Castelvetrano, in Sicilia.

Ha sempre avuto la passione per lo sport e a partire dai 7 anni ha scoperto la danza. In un’intervista sul sito federdanza.it ha spiegato:

“Per caso un giorno ero con mia zia che accompagnava mia cugina di 4 anni a lezione di ballo, quel giorno le mancava il ballerino così mi chiese di sostituirlo e da lì ho iniziato”.

Per 18 anni ha ballato in coppia con la cugina, poi Mario Cecinati ha conosciuto Sara, che in un secondo momento è diventata anche la sua compagna di vita.

Vita privata

Sulla vita privata di Mario Cecinati le notizie scarseggiano ma sappiamo che la sua fidanzata da anni è stata Sara Messina Denaro.

Nel 2023 sono diventati marito e moglie, poi hanno messo al mondo il loro primo figlio Domenico.

Dove seguire Mario Cecinati: Instagram e social

Prima di passare alla carriera di Mario Cecinati, fermiamoci un secondo per scoprire dove poterlo seguire sui social.

Il ballerino non ha alcun account su Twitter ma è disponibile su Facebook e Instagram. Qui condivide molte foto insieme alla moglie e al figlio ma anche video delle sue esibizioni.

Appare anche su TikTok ma sembra che non gli interessi condividere nulla.

Carriera

Dopo essersi appassionato di danza, Mario Cecinati trasforma l’hobby nella sua stessa carriera e comincia a partecipare alle competizione ottenendo varie vittorie.

Prima balla con la cugina e a 24 anni sceglie come partner Sara Messina Denaro, con la quale era già fidanzato. Affrontano tutte le categorie di danza sportiva fino alla Professional Division della World Dance Sport Federation.

Nel corso di questo periodo, insieme raggiungono la finale del Campionato del Mondo WDSF PD 10 DanCe, ottenendo la medaglia d’argento. Tra i traguardi raggiunti possiamo menzionare dieci medaglie d’oro consecutive ai Campionati Italiani Assoluti FIDS.

Il 2019 li vede conquistare il titolo di Vicecampioni europei di Danze Latine. Sempre nello stesso anno ottengono il bronzo CONI per il valore atletico sportivo. Nel 2021, in Sardegna, vincono l’oro mondiale WDSF 10 DanCe. Nel 2025 Mario Cecinati entra nel cast di Sognando Ballando con le stelle in coppia con Veera Kinnunen.

Amici

Nel maggio del 2019 Sara e Mario Cecinati sono ospiti come ballerini professionisti ad Amici di Maria De Filippi.

Danzano nella stessa coreografia corale che vede come protagonista Umberto, concorrente delle squadra bianca.

Mario Cecinati a Sognando Ballando con le stelle

A partire da venerdì 9 maggio 2025 prende il via Sognando Ballando con le stelle in prima serata. Si tratta di una gara in cui ballerini professionisti gareggeranno per guadagnarsi un posto nel programma di Milly Carlucci.

Mario Cecinati non sarà solo in pista ma sarà accompagnato da Veera Kinnunen, come annunciato dalla conduttrice e dalla ballerina stessa:

“È finalmente ufficiale e non vedevo l’ora di condividerlo con voi. Ad accompagnarmi in questa magica avventura a Sognando Ballando con le stelle è Mario Cecinati.

Non vediamo l’ora di darvi il meglio di noi, ce la metteremo tutta per emozionarvi. Ci vediamo venerdì 9 maggio, in prima serata su Rai 1. Avremo ovviamente bisogno del vostro supporto. Siete carichi?”.

Passiamo a tutti i concorrenti…

I concorrenti di Sognando Ballando con le stelle

Sognando Ballando con le stelle è una competizione che raggruppa un ampio numero di professionisti, che si sfidano in tra loro in coppia a ballerini già affermati della trasmissione Rai. Questa la lista dei concorrenti:

Yuri Orlando e Alessandra Tripoli, Hugo Nordström e Giada Lini, Mario Cecinati e Veera Kinnunen, Chiquito e Anastasia Kuzmina, Yoyo Flow e Rebecca Gabrielli, Eleonora Riccardi e Luca Favilla, Vanessa Lacedonia e Carlo Aloia, Aly Z e Moreno Porcu, Valentina Fiori e Nikita Perotti, Janiya Mami e Pasquale La Rocca.

Alla conduzione troviamo ovviamente Milly Carlucci, affiancata da Paolo Belli e una giuria composta da Ivan Zazzaroni, Fabio Canino. Carolyn Smith, Selvaggia Lucarelli e Guillermo Mariotto.

Il percorso di Mario a Sognando Ballando con le stelle

Quale sarà il percorso di Mario Cecinati nel corso delle quattro puntate in prima serata di Sognando Ballando con le stelle? Sarà lui a guadagnarsi un posto nel cast fisso della trasmissione del sabato sera?

