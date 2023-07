Chi è Alberto Succi di Temptation Island? Età e Instagram

NEWS

Andrea Sanna | 19 Luglio 2023

Chi è

Nell’elenco dei tentatori di Temptation Island 2023 c’è Alberto Succi. Tutto su chi è il single del reality show di Canale 5: età, altezza, vita privata e dove poterlo seguire su Instagram e social.

Chi è Alberto Succi

Nome e Cognome: Alberto Succi

Data di nascita: 1995

Luogo di nascita: Padova

Età: 28 anni

Segno zodiacale: informazione non disponibile

Altezza: informazione non disponibile

Peso: informazione non disponibile

Professione: imprenditore

Fidanzata: Alberto è single

Figli: Alberto non ha figli

Tatuaggi: Alberto ha alcuni tatuaggi sul suo corpo

Profilo Instagram: @albertosucci

Alberto Succi età, altezza e biografia

Cosa sappiamo della biografia del tentatore di Temptation Island? Alberto Succi è nato a Padova nel 1995, ma vive a Roma, dove probabilmente è cresciuto fin da piccolo visto l’accento marcato.

Non ci è dato sapere la data di nascita completa e quindi il segno zodiacale. Se vi state chiedendo quanti anni ha Alberto, considerando che è del 1995 ha 28 anni d’età.

Non sappiamo altezza e peso.

Per quanto riguarda il percorso di studi da Facebook veniamo a sapere che studia o ha studiato Giurisprudenza presso l’Università degli Studi Roma Tre. Che lavoro fa il tentatore Alberto Succi di Temptation Island? Oggi è imprenditore e gestisce alcune case vacanza e pokerie.

La vita privata

Capitolo vita privata. Alberto Succi è fidanzato? No, il ragazzo non ha una fidanzata. Altrimenti non avrebbe potuto prendere parte a Temptation Island 2023.

Si definisce un ragazzo simpatico, divertente e gli piacciono le persone solari e ama ridere. Tra le altre cose sul suo conto ha raccontato che in cucina se la cava, specialmente sui piatti della tradizione romana: “Sulla carbonara penso di non avere rivali, però la ricetta è segreta e non si dice”.

Per quanto riguarda altre passioni, dovrebbe esserci anche il calcetto, che peraltro pratica.

Infine ha aggiunto che quando ha un obiettivo fa il possibile per raggiungerlo.

Dove seguire Alberto di Temptation Island: Instagram e social

Presente su Facebook con un profilo personale Alberto Succi, tentatore di Temptation Island, avete modo di poterlo seguire anche su Instagram.

Il ragazzo attualmente, anche per via del programma, ha l’account privato quindi non siamo in grado di dirvi nello specifico cosa condivide. Sappiamo però che ha 44 post pubblicati e 3.172 follower.

Dalle foto presenti su Facebook, però, dev’essere un grande amante degli animali.

Alberto Succi a Temptation Island 2023

Quando va in onda Temptation Island, dove vedere il reality e quanto dura? La trasmissione va in onda dal 26 giugno su Canale 5, qui è dove potete vederla. Ma ci sono anche altri mezzi come Mediaset Extra, La5 e la piattaforma di Mediaset Infinity. Il programma ha una durata di un mese circa.

Protagonisti di questo racconto solo le coppie, come vedremo in seguito. Ma anche tentatori e tentatrici. Tra gli uomini insieme ad Alberto Succi ci sono anche Edoardo Corianò, Lollo Di Curzio, Davide Blanda, Fouad Elshafie, Andrea Di Cioppa e Davide Schiavon.

Tra le single invece segnaliamo Greta Rossetti, Benedetta Pascali , Carmen e Roberta De Grazia.

Le coppie di Temptation Island 2023

Chi va a Temptation Island? Nel reality show troviamo coppie di fidanzati e fidanzate pronti a mettere alla prova la propria relazione.

Ecco tutti i protagonisti di questa edizione del programma di Canale 5, condotto da Filippo Bisciglia:

Tra loro alcune coppie usciranno insieme dalla trasmissione, altre invece decideranno di chiudere e proseguire separatamente le proprie vite.

Il percorso di Alberto a Temptation Island

A Temptation Island 2023 il percorso di Alberto Succi si era aperto con la curiosità destata nei confronti di Vittoria Egidi, fidanzata di Daniele De Bosis. La ragazza infatti lo aveva scelto durante la presentazione dei single.

Con il passare delle settimane, poi, Alberto si è avvicinato a Francesca Sorrentino, provocando il fastidio del fidanzato Manuel Maura. Il tentatore è parso molto affettuoso con la ragazza e le ha regalato anche un mazzo di fiori.

(IN AGGIORNAMENTO)