1 Le amicizie dopo il GF di Samantha de Grenet

Durante il tardo pomeriggio Samantha de Grenet, prima di raggiungere gli studi di Live Non è la d’Urso dove sarà ospite e aver incontrato Andrea Zenga e Rosalinda Cannavò (anche loro nel parterre della trasmissione), ha avuto il piacere di presenziare alla diretta Instagram di Chi Magazine. Qui l’ex concorrente del Grande Fratello Vip ha avuto modo di affrontare tanti argomenti con Azzurra Della Penna, dalle amicizie nate in Casa, ai giudizi sugli amori nati nel reality e non solo.

La giornalista ha voluto mettere subito a suo agio Samantha de Grenet chiedendole i concorrenti che sente ancora oggi a distanza di qualche settimana dalla fine del GF Vip. La showgirl ha raccontato quanto segue:

“Ho sentito Tommaso, Giulia, ovviamente Dayane e Rosalinda, Andrea Zelletta, Andrea Zenga, Cecilia, Carlotta, Sonia…”. La giornalista è rimasta stupita e ha esclamato: “Hai praticamente sentito tutti!“, con Samantha che ha puntualizzato: “Ho sentito tutti tranne qualcuno, diciamo di sì. Poi ho sentito anche Cristiano Malgioglio, appena uscita dalla Casa. L’avevo anche invitato a venire a cena a casa mia, ma per via di alcuni impegni ancora non abbiamo avuto modo. Poi ancora ho sentito Matilde. Ci sono tante persone con cui sono in contatto e sono felice di esserlo, altri non ne sento né la necessità né la mancanza, insomma”.

Successivamente Samantha de Grenet ha rivelato di aver parlato a lungo con Tommaso Zorzi al telefono, anche a seguito dell’incarico ricevuto da quest’ultimo a L’Isola. La conduttrice dopo averlo elogiato sia privatamente che pubblicamente per il suo grande talento, gli ha fatto i complimenti per questo traguardo e ci ha tenuto a ricordargli di essere sempre sé stesso e non cambiare mai.

Ma non solo, perché come dicevamo Samantha de Grenet ha dichiarato di aver avuto modo di conversare anche con Dayane Mello: “In questo momento lei è a casa con la sua Bubi, sta organizzando delle sue cose di lavoro. Non ci siamo viste per vari impegni miei e suoi, ci sentiamo spessissimo se non tuti i giorni. Ci vogliamo molto bene”.

Queste quindi le amicizie che la showgirl continua a coltivare dopo il GF Vip e spera di portare avanti. Samantha de Grenet dunque in questa diretta a Chi Magazine è stata davvero molto chiara. Chissà se qualcuno si sentirà colpito dalla sua stoccata e avrà voglia di replicare!