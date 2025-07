La prossima puntata è prevista per il 29 luglio 2025. Quali sono le anticipazioni di Temptation Island che ci attendono e che vedremo nel nuovo appuntamento? Ecco qualche spoiler…

Anticipazioni Temptation Island sesta puntata

La quinta puntata di Temptation Island si è conclusa con una serie di colpi di scena incredibili. A quanto pare anche il prossimo appuntamento, eccezionalmente in onda il 29 luglio 2025, vedrà ancora una volta le coppie affrontare il loro percorso e capire come procedere nella loro relazione: andare avanti o lasciarsi per sempre.

Se nel precedente episodio Simone e Sonia B hanno affrontato il falò di confronto, Antonio non ha ben digerito alcuni comportamenti della fidanzata Valentina, cosa succederà ancora? Nella sesta puntata di Temptation Island secondo le anticipazioni ci saranno dei risvolti inaspettati, che Filippo Bisciglia ha ripercorso in queste breve sintesi.

Valentina ha scoperto che Antonio sarebbe “innamorato” di una single, mentre Maria Concetta ha visto il fidanzato Angelo eludere le telecamere con una tentatrice. Poi non è chiaro se rivedremo ancora Alessio e Sonia. E non mancheranno momenti di tensione per le altre coppie.

Le coppie di Temptation Island 2025

A Temptation Island 2025 quest’anno abbiamo ben sette coppie. Ricordate i loro nomi? Ve li riproponiamo qui a seguire:

Alessio e Sonia M (SONO USCITI SEPARATI); Simone e Sonia B; Valentina e Antonio e Maria Concetta e Angelo, Valerio e Sarah, Lucia e Rosario, Marco e Denise (SONO USCITI SEPARATI).

Vedremo come si concluderà il viaggio nei sentimenti e se, a distanza di un mese, riusciranno a ritrovarsi o avranno deciso di voltare pagina.

Quando va in onda Temptation e quante puntate sono

Vi state chiedendo quando vanno in onda le puntate di Temptation Island.

Per gli ultimi tre appuntamenti (sì avete capito bene), ci saranno delle novità importanti. Prendete carta e penna!

Il 29, 30 e 31 luglio 2025 infatti vedremo gli ultimi tre imperdibili episodi del reality show di Canale 5, che ha conquistato ancora una volta l’attenzione del pubblico e gli ascolti TV.

Dove vedere Temptation Island in TV e streaming

Temptation Island dove vederlo in TV e in streaming? Facciamo un piccolo recap.

Le puntate potete seguirle su Canale 5, in replica sui canali Mediaset disponibili oppure su Mediaset Infinity.

Diversi contenuti è possibile recuperarli anche dai siti e dalle pagine ufficiali del programma e di Witty TV.