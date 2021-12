Il segreto di Alessandro e Gianmaria: parla Soleil Sorge

Lunedì Alessandro Basciano si è arrabbiato non poco quando Gianmaria Antinolfi l’ha nominato. Ricordate lo scontro tra i due? Ebbene ieri sera Soleil Sorge ha smascherato i due coinquilini e ha svelato un retroscena riferito da Eva Grimaldi.

L’attrice ha raccontato, infatti, che Alessandro e Gianmaria conservavano un segreto dopo l’avvicinamento degli ultimi giorni e in sauna si sono accordati sul non votarsi reciprocamente, ma piuttosto sacrificare proprio Eva al televoto. In puntata mentre Basciano ha mantenuto la promessa non si può dire lo stesso di Antinolfi. Soleil Sorge pare però non essere rimasta troppo sorpresa nel scoprire questa cosa e l’ha raccontato in camera da letto a Giacomo Urtis, Davide Silvestri e Jessica Selassié (arrivata in un secondo momento). Proprio questi ultimi, a differenza dell’influencer, hanno mostrato stupore.

Ma ecco il racconto di Soleil Sorge raccolto gentilmente da Biccy:

“Ma la volete sentire l’ultima che ho scoperto? Io sono peggio di Gossip Girl. Eva mi ha detto ‘non sai cosa ho saputo Sole’. In pratica Ale aveva un segreto con Gianmaria, ma l’ha rivelato a Eva. Sapete che Gianma e Ale non avevano un buon rapporto… Però si sono avvicinati qualche giorno fa e in sauna si sono detti qualcosa. Si è trattato di una chiacchiera di un’oretta e infatti noi non capivamo come mai Ale ce l’avesse così tanto con Gian perché è stato nominato da lui. Il fatto è che loro in puntata non hanno detto una cosa importante”.

Ha detto Soleil Sorge sotto lo sguardo attento dei gieffini: “Quando è andato in sauna da Ale, loro due si sono messi d’accordo dicendo ‘io non ti voto’, ‘io nemmeno ti voterò’ ed hanno convenuto ‘votiamo tutti e due Eva sacrifichiamola’. Quindi poi lunedì quando dovevamo votare Eva, Ale l’ha fatto, mentre Gianmaria ha nominato Alessandro! Quando mi ha detto questa cosa Eva non mi ha sorpresa. Ho vissuto cose simili da parte di Gian. Ha fatto la stessa cosa a me ed Alex. A me una volta disse ‘ci difenderemo davanti a tutto e tutti’ e poi me l’ha messa in quel posto. Evidentemente questo è il suo modus operandi”. (VIDEO CLICCANDO QUI)

Ma non è finita qui! Pare infatti che poi Soleil Sorge abbia chiesto questa cosa direttamente ad Alessandro Basciano, il quale però ha smentito.

Soleil ha chiesto ad Alessandro se fosse vero la cosa di cui è venuta a sapere e cioè se Gianmaria e Ale si erano accordati per votare Eva.

Alessandro nega e spiega.

Eva ha fatto come il telefono senza fili riportando a Soleil una cosa errata. #gfvip — Catia (@catiuz92) December 30, 2021

L’argomento verrà affrontato durante la puntata di lunedì e cosa ne uscirà fuori?

