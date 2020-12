1 Dopo il ‘non saluto’ al GF Vip da parte di Maria De Filippi, Sonia Lorenzini dice la sua su Instagram

Il ‘non saluto’ di Maria De Filippi a Sonia Lorenzini durante l’ultima puntata del GF Vip ha fatto davvero tanto rumore. La conduttrice è entrata nella Casa (attraverso un collegamento video) per fare una sorpresa in primis a Tommaso Zorzi e poi fare un saluto generale a tutti i vipponi. Tra un’inquadratura e un’altra, la presentatrice ha parlato con alcune vecchie conoscenze.

Maria De Filippi infatti ci ha tenuto a parlare con Samantha de Grenet, con Stefania Orlando (di cui è stata testimone di nozze) e Maria Teresa Ruta. Ma non solo. In Casa, infatti, ci sono anche alcuni personaggi nati proprio grazie ai programmi da lei condotti. Si passa da Andrea Zelletta ad Andrea Zenga a Carlotta Dell’Isola o Pierpaolo Pretelli. All’appello, però, è mancata Sonia Lorenzini.

Questo ha portato gli utenti del web a fare varie ipotesi sul perché Maria De Filippi abbia negato un cenno ad una delle sue troniste storiche di Uomini e Donne. Tra i fan del programma non sono mancate battute e spunti di riflessione. Il motivo più gettonato, secondo il popolo della rete, sarebbe legato ad alcuni comportamenti di Sonia Lorenzini nei confronti della conduttrice. Ma sarà davvero così?

Qualcuno per mettere il coltello nella piaga, ha commentato sotto ad un post nel profilo Instagram di Sonia Lorenzini: “Però come ti ha ignorata Princess Mary! Proprio di proposito. Ti sei scavata la fossa. Ora non ti chiamerà più nessuno in TV. Prepara la zappa”.

Sonia, che non ha di certo peli sulla lingua, non ci ha pensato due volte a replicare e dire la sua sull’episodio: “Quando la gente vuole vedere il marcio… Maria è una donna di estrema intelligenza”.

