Chi è Tredici Pietro

Nome e Cognome: Pietro Morandi (in arte Tredici Pietro)

Data di nascita: 9 agosto 1997

Luogo di nascita: Bologna

Età: 27 anni

Segno zodiacale: Leone

Professione: rapper

Fidanzata: Non sappiamo se Tredici Pietro è fidanzato o single

Tatuaggi: Pietro non dovrebbe avere tatuaggi

Profilo Instagram: @tredicipietrotredici

Tredici Pietro età, vero nome e altezza

Probabilmente osservando bene una sua foto, il volto di Tredici Pietro, il cui vero nome è Pietro Morandi, vi sembrerà familiare. Come mai? Il rapper è figlio di Gianni Morandi e Anna Dan.

Quanti anni ha Pietro, il figlio di Gianni Morandi e qual è il suo vero nome? Nato a Bologna il 9 agosto 1997 sotto il segno del Leone, l’età del cantante è di 27 anni. Non sono noti i dati di altezza e peso.

Per quanto riguarda invece il percorso scolastico, sappiamo che Pietro Morandi ha frequentato a Bologna il Liceo Classico Marco Minghetti.

Oggi rapper di successo, da sempre è stato appassionato di musica e ha sempre scritto i suoi pezzi. Dal 2018 ha pubblicato i suoi primi lavori, che hanno dato il via alla carriera artistica.

Vita privata del figlio di Gianni Morandi

Altro argomento su cui sarete sicuramente incuriositi è la vita privata di Tredici Pietro. Chi sono i suoi genitori?

Come abbiamo già detto il padre di Pietro Morandi è il cantante Gianni Morandi. Proprio con suo papà ha un bel rapporto e con lui si è spesso confrontato su più fronti, anche quello musicale. Chi è la mamma di Tredici (13) Pietro? La madre è Anna Dan. Da parte di suo padre ha due fratellastri, l’attrice Marianna Morandi ed il cantante Marco Morandi.

Sul fronte sentimentale non sappiamo se oggi Tredici Pietro sia o meno fidanzato. In passato però si è parlato di un possibile flirt con un volto noto. La presunta “fidanzata” famosa balzata alla cronaca pare fosse, sempre secondo i gossip, Jasmine Carrisi, figlia di Albano e Loredana Lecciso. L’indiscrezione non ha trovato però delle conferme ufficiali.

Dove seguire Tredici Pietro: Instagram e social

Diversi fan si saranno sicuramente messi alla ricerca dei contatti di Tredici Pietro. Per restare sempre informati sul figlio di Gianni Morandi è bene seguire i suoi social.

Il cantante è presente su diverse piattaforme, da Instagram a Threads giusto per citarne alcune. Ciò vi permetterò di restare aggiornati sulla sua musica e i suoi progetti e collaborazioni, che non sembrano di certo mancare!

Carriera

Da sempre circondato di musica, fin da bambino Tredici Pietro si è avvicinato a questo mondo, specialmente se si tratta di rap. Pensate che quando frequentava le scuole medie ha iniziato a scrivere le sue prime canzoni e ha fatto anche radio da ragazzino.

La svolta è arrivata quando a Bologna, la sua città natale, ha conosciuto al produttore discografico Mr. Monkey. Con lui ha instaurato un bel rapporto di amicizia e collaborazione musicale. Terminata l’avventura nel 2021, ha intrapreso un altro percorso con Andry The Hitmaker.

Dal 2018 è entrato nella scena musicale e ha già pubblicato diversi progetti, com’è possibile leggere in seguito. Talvolta si è parlato della possibilità di vedere Tredici Pietro nella scuola di Amici, ma non c’è mai stata occasione. Cosa è successo al figlio di Gianni Morandi nel suo percorso artistico? Andiamo ad approfondire…

Film

Per chi non lo sapesse, Tredici Pietro è stato presente anche nel film Autumn Beat. La pellicola, uscita nel 2022, vede alla regia Antonio Dikele Distefano.

Album e canzoni di Tredici Pietro

Ha già realizzato degli album e delle canzoni, Tredici Pietro? La risposta è sì! Il cantante ha all’attivo due dischi usciti entrambi nel 2022: Solito posto, soliti guai e Lovesick (con Lil Busso)

È bene ricordare anche le Extended play del 2019 con Assurdo e del 2021 con X questa notte.

Se parliamo delle canzoni portate al successo dal 2018 a oggi, Tredici Pietro ha realizzato i seguenti brani: Pizza e fichi, Piccolo Pietro, Rick & Morty (nel 2018); Passaporto e Tu non sei con noi, bro (2019). Nel 2020 è la volta di Vestiti d’odio con gli Pisocologi e di Dimmi come fare, lo faccio.

Con Mecna nel 2021 ha cantato in Oro, mentre nel 2022 ci sono più brani realizzati: Come fossi andato via; Guardami le spalle; Why U Naked? (con Lil Busso); 2€/ Secondo (con Lil Busso). Sempre con Lil Busso nel 2023 ha lavorato in Bro + Bro e Velenosa.

Dopo le canzoni Big Panorama e High (il cui testo di Tredici Pietro è disponibile digitando nella barra di ricerca di qualsiasi motore utilizzato) uscite nel 2024, per Pietro Morandi non è di certo finita qui.

Tra collaborazioni recenti, pensiamo al 2024 quando Fudasca ha deciso di lavorare insieme a Tredici Pietro, Mecna e Francesca Michielin per il singolo, Immagina.

Precedenti progetti in compagnia di altri artisti l’hanno visto nel 2019 in 1€/Secondo duettare con Lil Busso e nel 2021, sempre con il medesimo artista in Che palle. Nel 2020 invece è stata la volta di Funerale con gli Psicologi. Si passa poi al 2022 con Lentiggini insieme a Fudasca e Alfa, ma anche Giorni vuoti con i Bnkr44.

Tredici Pietro al Suzuki Music Party

Amadeus dopo il suo arrivo su NOVE lo vediamo alla conduzione di diversi programmi televisivi nella rete. Uno di questi è Suzuki Music Party, un evento musicale registrato il 17 settembre 2024 (ma in onda il 22 settembre), che lo vede alla guida insieme a Ilenia Pastorelli.

Tra i cantanti coinvolti alla serata in musica troviamo anche Tredici Pietro!

