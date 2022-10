Chi è Claudio Lauretta? Età, moglie e Instagram

Scopriamo chi è Claudio Lauretta, concorrente a Tale e Quale Show 2022. Età, vita privata, moglie e Instagram.

Claudio Lauretta età e biografia

Chi è e quanti anni ha Claudio Lauretta, concorrente dell’edizione 2022 di Tale e Quale Show? Vi state anche chiedendo chi è l’imitatore di Gerry Scotty e di Platinette? La risposta l’abbiamo noi.

Nasce il 20 luglio 1970 a Novi Ligure, in provincia di Alessandria. Di conseguenza ha un’età pari a 52 anni. La sua altezza è di 1 metro e 80 centimetri. Nessuna informazione sul peso.

Non abbiamo molti altri dettagli in merito alla sua famiglia. Non conosciamo il nome della madre o del padre. Tantomeno se ha fratelli o sorelle. Anche il percorso di studi rimane sconosciuto

La vita privata di Claudio Lauretta: moglie e figli

Della vita privata di Claudio Lauretta, concorrente a Tale e Quale 2022, sappiamo che ha una moglie che si chiama Michela Daglio. Il figlio, invece, è Martino Lauretta. Non hanno altri figli.

Martino, nonostante le ricerche delle persone sul web, non è malato e non ha alcuna malattia. Entrambi lo hanno accompagnato al provino per Italia’s Got Talent nel 2016.

Dove seguire Claudio Lauretta: Instagram e social

Dove seguire Claudio Lauretta sui social? Il comico e imitatore ha una pagina Facebook che conta oltre 68mila seguaci. Anche su Twitter è molto seguito, con più di 6mila follower.

Su Instagram, inoltre, vediamo diverse foto con amici o video delle sue esibizioni. Pare essere molto riservato per quanto riguarda la famiglia.

Possiede anche un sito web dove possiamo controllare i prossimi spettacoli per il 2022 e quelli futuri.

Carriera

La carriera di Claudio Lauretta, prima di Tale e Quale Show, ha inizio come attore teatrale negli anni ’80. Dal 1992 entra nel cast di Piacere Raiuno come imitatore. Questo è il trampolino di lancio che gli permette di passare a trasmissioni come Striscia la Notizia, Paperissima Sprint, Tira & Molla, La Sai l’ultima? e tante altre.

Partecipa a due edizioni del Festival di Sanremo e dal 2003 porta i suoi personaggi anche in radio. Tra il 2004 e il 2005 appare i Markette – Tutto fa brodo in TV dove imita anche Renzi. Tra le imitazioni più celebri possiamo ricordare Adriano Celentano, Silvio Berlusconi, Giuseppe Conte, Claudio Bisio, Vittorio Sgarbi, Renato Pozzetto e molti altri ancora.

Claudio Lauretta partecipa alla sesta edizione d Italia’s Got Talent e poi entra nel cast di Colorado su Italia 1. Tra le altre apparizioni televisive sono degne di nota quelle fatte in Mai Dire Talk, Enjoy – Ridere fa bene e Voice Anatomy. Nel 2021 e nel 2022 arriva a Tale e Quale Show. Nel primo caso come giudice e nel secondo come concorrente.

Radio

Claudio Lauretta ha anche una carriera nel mondo della radio. Tra i suoi programmi possiamo ricordare:

Caffelatte News (2006-2009)

(2006-2009) Ottovolante (2007-2009)

(2007-2009) Ciao Belli (2009-2019)

Proseguiamo con i programmi TV…

Programmi TV con Claudio Lauretta

Facciamo, quindi, una carrellata dei programmi TV nei quali abbiamo visto Claudio Lauretta:

Dalle 11:30 con un pizzico di… (1986)

(1986) La sai l’ultima? (1994)

(1994) Striscia la Notizia (1995-2001, 2019-in corso)

(1995-2001, 2019-in corso) Paperissima Sprint (1997, 1999, 2001)

(1997, 1999, 2001) Tira e molla (1998)

(1998) Markette (2004-2007)

(2004-2007) Colorado (2005, 2016-2017)

(2005, 2016-2017) La tintoria (2008)

(2008) Chiambretti Night (2009-2011)

(2009-2011) Zelig (2012-2013)

(2012-2013) Italia’s Got Talent (2015)

(2015) Portati una sedia (2019)

(2019) Enjoy – Ridere fa bene (2020)

(2020) Voice Anatomy (2020-in corso)

(2020-in corso) Tale e Quale Show (2021, 2022)

La sai l’ultima

Claudio Lauretta viene lanciato in TV grazie al programma La sai l’ultima?, condotto in quel periodo da Pippo Franco su Canale 5.

In seguito passa a un’altra trasmissione Mediaset…

Striscia la Notizia

Per diversi anni Claudio fa parte del cast fisso di Striscia la notizia.

Più precisamente prende parte dal TG satirico dal 1995 al 2001 per poi tornare a partire dal 2019.

Colorado

L’imitatore è stato anche uno dei volti di Colorado. Per anni, infatti, ha fatto divertire il pubblico a casa e in studio.

LA prima apparizione è stata nel 2005. Successivamente è tornato tra il 2016 e il 2017.

Claudio Lauretta a Zelig

Tra il 2012 e il 2013 Claudio è approdato a Zelig.

Il primo anno ha affiancato i conduttori Paola Cortellesi e Claudio Bisio. Mentre il secondo ha collaborato con Teresa Mannino e il Mago Forest.

Italia’s Got Talent

Nel 2016 Claudio Lauretta, prima di approdare a Tale e Quale Show, è stato uno dei concorrenti di Italia’s Got Talent.

Ha passato il processo di Audizioni con quattro sì da parte dei giudici.

Tale e Quale Show 2021

Prima di prendere parte a Tale e Quale Show 2022 Claudio ha anche preso parte all’edizione precedente.

In questo caso, però, si è seduto in giuria come imitatore. Ha vestito i panni, per esempio, di Vittorio Sgarbi.

Claudio Lauretta a Tale e Quale Show 2022

Claudio Lauretta, a partire da venerdì 30 settembre 2022, prende parte a Tale e Quale Show come concorrente. A condurre troviamo ancora Carlo Conti.

La giuria, invece, è composta da Loretta Goggi, Giorgio Panariello e Cristiano Malgioglio. Passiamo, adesso, a vedere tutti i concorrenti…

I concorrenti di Tale e Quale Show 2022

Passiamo, adesso, ai concorrenti che fanno parte del cast di Tale e Quale Show 2022 oltre a Claudio Lauretta:

Il percorso di Claudio a Tale e Quale Show 2022

Il percorso di Claudio Lauretta a Tale e Quale Show 2022 parte il 30 settembre 2022. Molto presto vedremo come se la caverà e chi imiterà nelle varie puntate.

1° puntata : Claudio è arrivato quarto con l’imitazione di Renzo Arbore.

: è arrivato quarto con l’imitazione di 2° puntata : La nuova imitazione per lui è il ricordo di Pino Daniele . È arrivato terzo.

: La nuova imitazione per lui è il ricordo di . È arrivato terzo. 3° puntata: Per la terza puntata il personaggio da imitare è Zucchero. IN AGGIORNAMENTO

