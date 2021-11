Anticipazioni Amici 21 decima puntata: tre cantanti finiscono in sfida

1 Anticipazioni Amici 21: le sfide e la categoria ballo

Si è tenuta oggi pomeriggio una nuova registrazione di Amici 21, quella della ecima puntata che andrà in onda domenica 21 novembre, e per le anticipazioni ringraziamo come sempre il sito Quello che tutti vogliono sapere. In questa puntata non c’è stato nessun ospite. All’inizio, però, Maria De Filippi è entrata in studio con una torta per festeggiare il compleanno di Alessandra Celentano.

Partiamo subito dal raccontarvi le sfide. Ricordiamo che per il canto la dovevano sostenere Alex, Nicol e Tommaso. Tutti e tre l’hanno vinta. Segnaliamo che la sfidante di Tommaso, Elena, è stata fermata da Rudy Zerbi che le ha detto che vorrebbe che facesse una seconda sfida con qualcun altro. Per il ballo, invece, ricordiamo che Dario è finito in sfida per essere arrivato ultimo nella classifica della Bernabini, fatta in settimana. Anche lui l’ha vinta. Quindi oggi non c’è stata nessuna eliminazione.

Continuiamo con le anticipazioni della decima puntata di Amici 21 dedicandoci alla categoria ballo. Dario e Serena hanno portato il famoso passo a due che era stato assegnato loro dalla Celentano. Hanno avuto delle difficoltà con le prese ed infatti per questo motivo ci sono state le solite polemiche tra la maestra e Raimondo Todaro. Comunque hanno riconfermato la maglia a entrambi.

Carola si è esibita in una coreografia assegnatale da Veronica Peparini e dimostrata da Giulia Stabile. Anche per lei c’è stata la riconferma della maglia. Guido ha ballato una coreografia dimostrata da Simone: C’est la vie. Anche per lui maglia riconfermata. Anche Mattia ha riavuto la riconferma della maglia.

Christian si è esibito per la vittoria della prova Tim. Mentre Carola ha di nuovo vinto l’Oreo Challenge.

Vediamo adesso i cantanti…