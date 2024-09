Ci siamo! Stasera inizia la nuova edizione del GF, che vedrà insieme ancora una volta vip e nip. Ecco le anticipazioni e news del Grande Fratello per la prima puntata del 16 settembre.

Anticipazioni Grande Fratello puntata oggi 16 settembre

Quali sono le anticipazioni del Grande Fratello in attesa di stasera? Oggi il GF apre i battenti con la sua prima puntata di questa stagione. Per prima cosa sappiamo certamente che stasera conosceremo i concorrenti che varcheranno la Porta Rossa della nuova Casa.

Un loft moderno, accogliente, con un ampio giardino, la piscina, un confessionale rinnovato e delle stanze segrete accoglierà i concorrenti.

Difficilmente oggi vedremo tutti e 22 i concorrenti e dato che giovedì è prevista una nuova puntata del GF, si pensa secondo le anticipazioni del Grande Fratello che stasera entreranno i primi 11 protagonisti di questa edizione.

News ultim’ora concorrenti: le anticipazioni del Grande Fratello

Ultim’ora e news sui concorrenti del Grande Fratello ne abbiamo già? Secondo le anticipazioni questa sera si parlerà molto del caso Lino Giuliano, dopo le frasi considerate omofobe che si sarebbe fatto sfuggire e che hanno creato un gran polverone.

Si vedrà dunque se Lino sarà o meno confermato come concorrente o se, magari, rischierà la squalifica ancor prima di iniziare o magari una nomination diretta.

Non è escluso nemmeno che stasera possano esserci le prime nomination, di modo da dare il via alle primissime dinamiche. Anche se i rumor non sembrano promettere nulla di buono e si parla di bocciatura ancor prima del suo ingresso!

Anticipazioni del Grande Fratello e percentuali dei sondaggi

Al momento non ci sono sondaggi in corso sul Grande Fratello. Non appena però entreranno i concorrenti non esiteremo a informarvi sulle varie percentuali di gradimento sui preferiti della settimana e delle nomination!

A che ora va in onda stasera il Grande Fratello

Stasera il Grande Fratello a che ora va in onda? La puntata del reality show di Canale 5 verrà trasmessa in prima serata dalle 21:30/21:35 circa.

Grande Fratello dove e quando va in onda

Giustamente come ogni anno vi starete chiedendo anche dove e quando va in onda il Grande Fratello.

Per prima cosa ricordiamo gli appuntamenti settimanali del lunedì e giovedì su Canale 5, così come la diretta h 24 su Mediaset Extra (canale 55 del Digitale terrestre). C’è anche l’opzione di Mediaset Infinity, sito o app, così come su La 5. I collegamenti, dal lunedì al venerdì, salvo cambiamenti, saranno alle 13:30 e 19:30 e dal lunedì alla domenica alle 00.30.

Non mancano poi i vari daytime su Canale 5 ai seguenti orari. Dal lunedì al venerdì alle 10:55 e 13:40 su Canale 5, poi su Italia 1 dal lunedì al venerdì alle 12:15 e alle 18:15.

Non solo su Mediaset Infinity, ma anche sul sito del Grande Fratello e sui profili social del programma si può sempre restare aggiornati sul reality!

Chi conduce il GF: conduttore e opinionisti

Quest’anno chi conduce il Grande Fratello? Le anticipazioni rivelano la presenza di Alfonso Signorini al timone del programma, affiancato dalle opinioniste Cesara Buonamici e la new entry Beatrice Luzzi. In studio anche Rebecca Staffelli come inviata social.

Chi sono i concorrenti del Grande Fratello

Al Grande Fratello chi sono i concorrenti di questa edizione? Per adesso sono stati ufficializzati i seguenti vip e nip, che vi riporteremo qui a seguire: Clayton Norcross, Enzo Paolo Turchi, Iago Garcia, Lino Giuliano, Luca Calvani e Tommaso Franchi tra gli uomini.

Se ci soffermiamo invece sul cast femminile citiamo la presenza di: Clarissa Burt, Eleonora Cecere, Helena Prestes, Ilaria Clemente, Ilaria Galassi, Jessica Morlacchi, Pamela Petrarolo e Shaila Gatta.

In totale, saranno 22 i concorrenti del GF, che si contenderanno la vittoria finale. Alla prossime anticipazioni del Grande Fratello!