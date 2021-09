Anticipazioni terza puntata Amici 21: sfide, due eliminazioni e nuovi ingressi

1 Amici 21 anticipazioni terza puntata: due eliminazioni

Oggi, mercoledì 29 settembre, è stata registrata una nuova puntata di Amici 21 le cui anticipazioni ci sono fornite dal sito Quello che tutti vogliono sapere, che ringraziamo. Vi ricordiamo che questa puntata andrà in onda domenica 3 ottobre alle 14 su Canale 5. Mediaset ha infatti confermato che al momento il pomeridiano di Amici andrà sempre in onda di domenica invece che di sabato, come succedeva gli scorsi anni. Ospite della puntata è stata Anna Valle.

Si inizia dalle sfide, come abbiamo visto nei daytime durante la settimana. C’è stata quella di Flaza che, cantando il suo inedito Malefica, ha vinto contro la cantante proposta da Anna Pettinelli. Poi c’è stata anche quella di ballo. Lo sfidanzate è Dario, scelto da Veronica Peparini. Per prima cosa i professori hanno scelto contro chi farlo sfidare tra Christian e Carola. In settimana infatti la Peparini aveva scelto di sfidare Mirko, ma la Celentano si era opposta dato che il suo allievo aveva la maglia sospesa. Allora ha scelto di sfidare Christian (sempre che non fosse concesso un banco in più di ballo). Allo stesso tempo la maestra Celentano ha spinto Carola a offrirsi volontaria per la sfida ritenendola capace di battere l’altro ballerino. Così in puntata è stata scelta Carola. Proprio la ballerina ha vinto la sfida, ma anche Dario è piaciuto tantissimo ai giudici.

Successivamente Mirko ha ballato e Alessandra Celentano gli ha ridato la maglia. A quel punto Veronica Peparini ha scelto la sfida immediata contro Dario. E per i giudici la vittoria è stata di quest’ultimo. Nonostante l’eliminazione, i prof hanno scelto di dare una borsa di studio all’allievo eliminato.

Le anticipazioni di questa terza puntata di Amici 21 rivelano che c’è stata un’altra sfida, questa volta di canto. Rudy ha scelto contro chi mandare Giacomo, l’allievo in sospeso e cioè Kendy, il ragazzo entrato nella scorsa puntata grazie ad Anna Pettinelli. Ed è stato proprio Giacomo a vincere la sfida.

In puntata erano presenti anche alcune radio, Radio 101 e RTL 102.5, per ascoltare gli inediti di alcuni ragazzi. A tal proposito hanno cantanto Alex, Nicol e Tommaso. Solo Alex ha ricevuto l’ok alla trasmissione in radio da parte di R101.

Andiamo avanti con il resto della puntata…