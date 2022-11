NEWS

Andrea Sanna | 19 Novembre 2022

Ballando con le stelle

L’intervento di Milly Carlucci dopo la squalifica di Montesano

La scorsa settimana Enrico Montesano ha subito una squalificata a Ballando con le Stelle (CLICCA PER LEGGERE L’ARTICOLO). L’accaduto ha fatto molto discutere sui social e sui vari siti e giornali. Mentre l’attore ha deciso di tutelarsi ed è spuntata qualche indiscrezione a riguardo, questa sera Milly Carlucci è intervenuta in puntata per dire la sua.

La conduttrice ha invitato sul palco l’insegnante Alessandra Tripoli, che già era intervenuta in un’intervista Ansa dopo quanto successo Montesano, per parlarne. Così Milly Carlucci ha spiegato il suo punto di vista. Poco dopo ci ha tenuto a precisare che il comportamento avuto da Enrico è stato giudicato inaccettabile dall’azienda Rai. Per tale ragione, lei e tutta la squadra di lavoro pur riconoscendo il dispiacere nei confronti del concorrente, hanno dovuto accettare questa scelta come da regola. Queste le parole di Milly:

“Non ne abbiamo mai parlato noi del programma in questi giorni, ne parliamo ora. Chiamo Alessandra in pista con me, soprattutto perché è metà di questa coppia. Non c’è solo Enrico”, ha fin da subito precisato Milly Carlucci. A seguire la presentatrice ha spiegato perché in puntata non abbiamo visto Montesano insieme ad Alessandra Tripoli:

“Enrico, non lo avete visto perché la Rai ha deciso di sospenderlo per un comportamento giudicato inaccettabile dalle regole dell’azienda e dai principi ispiratori del mandato di servizio pubblico dell’azienda Rai. Qualsiasi decisione la Rai prende noi ci uniformiamo. Detto questo c’è il lato umano e io come direttore artistico sono dispiaciuta di non vedere Enrico e Alessandra in pista. Io sono umanamente dispiaciuta di non vedere Enrico esibirsi”.

Infine Milly Carlucci ha fatto sapere di aver avuto modo di parlare direttamente con Enrico Montesano: “So che è dispiaciuto per quello che è accaduto, lui si scusa e io credo alla sua buona fede perché l’ho sentito in questi giorni e me l’ha detto in modo accorato. Noi siamo una famiglia e non volevamo offendere nessuno”.

Per chiudere questa pagina, Milly Carlucci ha invitato Alessandra Tripoli a esibirsi sul palco con il marito nonché ballerino, Luca Urso sulle note di un celebre brano di Gabriella Ferri. Un omaggio che l’insegnante e Montesano avevano intenzione di portare sul palco a Ballando con le Stelle, ma non c’è stato modo dopo l’accaduto. Chiaramente la presentatrice ha precisato che ci sono stati dei cambiamenti alla coreografia.