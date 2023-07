Chi è Carmen di Temptation Island 2023? Età e Instagram

NEWS

Andrea Sanna | 14 Luglio 2023

Il reality show delle tentazioni ha preso il via il 26 giugno su Canale 5. Nell’elenco delle tentatrici di Temptation Island 2023 troviamo anche la napoletana Carmen. Vediamo insieme chi è la ragazza, la sua età e vita privata e dove seguirla su Instagram.

Chi è Carmen

Nome e Cognome: Carmen

Data di nascita: 1996

Luogo di nascita: Napoli

Età: 27 anni

Segno zodiacale: informazione non disponibile

Altezza: informazione non disponibile

Peso: informazione non disponibile

Professione: onicotecnica

Fidanzato: Carmen è single

Figli: Carmen non ha figli

Tatuaggi: Carmen non dovrebbe avere tatuaggi sul corpo

Profilo Instagram: informazione non disponibile

Carmen età e biografia

Iniziamo a parlarvi della biografia della tentatrice di Temptation Island. Dov’è nata e quanti anni ha? Carmen è nata a Napoli nel 1996 (non abbiamo la data di nascita completa per potervi dire anche il segno) e la sua età è di 27 anni.

Che lavoro fa Carmen? La tentatrice è onicotecnica e si occupa di estetica e bellezza.

Vita privata

A proposito della vita privata di Carmen di Temptation Island non si conosce quasi nulla. Oggi dovrebbe essere single vista la sua partecipazione al reality show.

Delle poche cose che siamo riusciti a sapere su Carmen è emerso che ama i cavalli e ha fatto equitazione per tanti anni. È anche appassionata di auto e moto e adora il mare.

Si definisce una persona tranquilla, ma meglio non farla arrabbiare! Ascolta tanto gli altri e ciò che hanno da dire e ama il dialogo. Sincera e schietta sono altre sue caratteristiche e preferisce affrontare chi ha davanti con calma senza aggredire.

Dove seguire Carmen di Temptation Island: Instagram e social

Di sicuro avrà un profilo su Instagram, così come su altre piattaforme social, ma al momento non siamo riusciti a trovare i contatti di Carmen.

Non appena ci saranno novità non esiteremo a farvelo sapere.

Carmen a Temptation Island 2023

Durante l’estate 2023 ha fatto ritorno su Canale 5 Temptation Island. Al timone di conduzione ritroviamo Filippo Bisciglia, che ha modo di raccontare passo passo il percorso delle coppie.

Presenti, come di consueto, anche tentatori e tentatrici del reality. E tra loro figura anche Carmen. Delle altre ragazze citiamo Roberta De Grazia, Greta Rossetti, Benedetta Pascali.

Mentre tra i tentatori troviamo: Lollo Di Curzio, Davide Blanda e Fouad Elshafie. E ancora Andrea Di Cioppa e Davide Schiavon.

Le coppie di Temptation Island 2023

Conosciamo insieme chi sono le coppie di questa edizione di Temptation Island. Tra loro non tutti usciranno insieme dal programma, altri invece confermeranno la loro relazione.

La decisione verrà presa però al termine del 21 giorni o magari anche prima nel caso in cui si chieda il falò di confronto anticipato.

Ma vediamo chi sono tutti i protagonisti:

Chissà come si concluderà per loro il viaggio nei sentimenti!

Il percorso di Carmen a Temptation Island

La tentatrice Carmen sta facendo molto parlare di sé per essere il terzo incomodo nella coppia formata da Ale e Federico.

Fin da subito proprio Federico si è avvicinato alla ragazza, mostrando interesse nei suoi confronti. Questo comportamento ha fatto infuriare Ale, la quale a sua volta ha trovato conforto in Lollo.

Intanto Ale ha chiesto il falò a Federico, ma quest’ultimo non si è presentando. A Filippo Bisciglia ha fatto sapere di voler continuare il suo percorso fino alla fine, suggerendo alla fidanzata di fare lo stesso. Tra l’altro ha detto di non essere sicuro dei suoi sentimenti e di provare una certa curiosità nei confronti di una tentatrice. Parliamo chiaramente di Carmen.

(IN AGGIORNAMENTO)