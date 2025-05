Vi raccontiamo chi è Chiquito, riassumendo tutte le principali informazioni che lo riguardano, dall’età e la carriera, all’attività social e la vita privata.

Chi è Chiquito

Nome e Cognome: Yovanny De Jesus Moreta

Data di nascita: 17 ottobre 1981

Luogo di nascita: Santo Domingo

Età: 44 anni

Segno zodiacale: Bilancia

Professione: ballerino e coreografo

Tatuaggi: ha tatuaggi visibili

Profilo Instagram: @chiquitodp

Chiquito età e altezza

Chiquito, nome d’arte di Yovanny De Jesus Moreta, è un ballerino e coreografo specializzato in danze caraibiche, noto in Italia per la sua saltuaria partecipazione a Ballando con le Stelle.

Originario della Repubblica Dominicana, Chiquito è nato il 17 ottobre 1981 e ha quindi 44 anni di età. Riguardo la sua altezza, purtroppo, non abbiamo informazioni, così come per la sua famiglia.

L’artista si avvicina al ballo a soli cinque anni e già a 10 inizia a danzare da professionista. Nel 1994 coglie, poi, l’opportunità di perfezionare la propria formazione andando a New York.

Nella Grande Mela studia presso la scuola di Eddie Torres. Oltre al ballo, sin da piccolo pratica anche la capoeira. Verso il 1996 Chiquito si trasferisce in Italia, portando avanti la propria carriera.

Vita privata

Per quanto riguarda la vita privata di Chiquito, sfortunatamente, non disponiamo di molti dettagli. Non siamo, infatti, in grado di dirvi se sia fidanzato o sposato e se abbia figli. Potrebbe essere single, oppure avere una relazione ma preferire tenere privata questa sfera.

Dove seguire Chiquito: Instagram e social

Chiquito è molto attivo sui social media, in particolare su Instagram, dove il suo profilo @chiquitodp conta oltre decine di migliaia di follower. Attraverso questo canale, e anche TikTok, Chiquito condivide regolarmente contenuti che riflettono la sua passione per la danza e la sua carriera artistica.

Le sue pubblicazioni includono video delle sue esibizioni, momenti dietro le quinte, collaborazioni con altri artisti e partecipazioni a programmi televisivi come Ballando con le Stelle. Inoltre, utilizza le storie e i post per interagire con i suoi follower, condividendo aggiornamenti sulla sua vita professionale e personale.

Carriera

Chiquito è e coreografo. Ha costruito una brillante carriera nel mondo della danza. Come detto, inizia a ballare giovanissimo e, tra il 1999 e il 2003, ha vinto cinque titoli consecutivi ai Campionati Nazionali di Danza in Italia.

Nel 2004, collabora con la compagnia Latin Black di Seo Fernandez, ampliando la sua esperienza artistica . La sua carriera internazionale include anche il ruolo di coreografo e ballerino nel film StreetDance 2, prodotto dalla BBC.

Nel 2016 Chiquito approda a Ballando con le Stelle. È anche direttore artistico della Dominican Power Dance Company. Nel 2025, torna su Rai 1 come concorrente di Sognando… Ballando con le Stelle.

Ballando con le Stelle

A Ballando con le Stelle Chiquito non è arrivato come maestro, ma vi ha partecipato nel 2016 come ballerino ospite, esibendosi in performance che hanno messo in risalto il suo talento nelle danze caraibiche, contribuendo ad alcune prove speciali per i concorrenti.

Chiquito a Sognando Ballando con le Stelle

Nel 2025, Chiquito partecipa a Sognando… Ballando con le Stelle, spin off evento del celebre show di Rai 1 condotto da Milly Carlucci. Il programma offre a ballerini professionisti l’opportunità di esibirsi e competere in coppia con i maestri dello show che tutti conosciamo, per aggiudicarsi un posto nella versione classica di Ballando con le Stelle. Chiquito balla in coppia con Anastasia Kuzmina.

Concorrenti e coppie di Sognando Ballando con le Stelle

Passiamo, ora, ad elencare tutti gli altri concorrenti di Sognando… Ballando con le Stelle con cui Chiquito si scontrerà per conquistare la vittoria e un posto come maestro della prossima edizione di Ballando con le Stelle. Vi riportiamo anche tutte le coppie di ballerini che il programma ha formato.

Come detto, Chiquito danza con Anastasia Kuzima. Nel cast troviamo poi Aly-Z e Moreno Porcu, Eleonora Riccardi e Luca Favilla, Hugo Nordström con Giada Lini, Janiya Mami con Pasquale La Rocca.

Poi ancora Mario Cecinati con Veera Kinunnen, Valentina Fiorini con Nikita Perotti, Vanessa Lacedonia e Carlo Aloia, Yoyo Flow con Rebecca Gabrielli ed infine Yuri Orlando con Alessandra Tripoli.

Il percorso di Chiquito a Sognando Ballando con le Stelle

Il percorso di Chiquito a Sognando… Ballando con le Stelle inizia ufficialmente venerdì 7 maggio 2025. Capiremo nel corso delle settimane come se la caverà in pista e quali chance avrà di vincere.