Alessandra Tripoli età, biografia e altezza

Cosa sappiamo della biografia di Alessandra Tripoli? La ballerina di Ballando con le Stelle è nata a Misilmeri, in provincia di Palermo, il 30 luglio 1987. La sua età è quindi di 37 anni.

Conosciamo anche peso e altezza della danzatrice, che corrisponde a 54 kg per 1 metro e 80 centimetri.

All’età di 7 anni ha cominciato a ballare prendendo spunto dal programma Non è la Rai. Quella bambina in cuor suo sapeva che quella passione l’avrebbe poi trasformata in professione. Così grazie a talento e grande determinazione è diventata la ballerina che conosciamo tutti oggi.

Vita privata

Della vita privata di Alessandra Tripoli sappiamo che è sposata nel paese natale di lei con il ballerino Luca Urso. Con lui condivide il palcoscenico e lavoro da ben 20 anni. Molto innamorati, spesso e volentieri, amano condividere scatti dove si mostrano insieme.

Proprio il lieto evento ha avuto un’importanza mediatica importante, in tanti hanno seguito quanto accaduto nel giorno più bello della sua vita. A regalarle un matrimonio da sogno l’esperto e amato wedding planner, Enzo Miccio. Proprio con Enzo, come abbiamo detto, ha avuto modo di ritrovarsi sul palco di Ballando con le stelle, è stata lei ad affiancarlo durante tutto il percorso.

In tanti si chiedono perché la ballerina Alessandra Tripoli vive a Hong Kong? Dopo il trasferimento nel 2013 la coppia ha vissuto lì. Qui nel 2021, l’11 gennaio, è nato il figlio Liam. A causa delle limitazioni dovute al Covid, la famiglia non ha potuto raggiungere i parenti in Italia.

Per quanto riguarda invece la curiosità sul naso, alcuni fans hanno notato un certo cambiamento di questa parte del suo corpo e hanno chiesto lei spiegazioni. Alessandra su Instagram tempo fa ha di fatto confessato di essersi sottoposta ad un intervento estetico, facendo uno specifico chiarimento:

“Devo confessare di essermi sottoposta l’intervento di chirurgia al naso non per estetica ma per delle problematiche come una defezione e una frattura in tre punti differenti. Non avrei mai effettuato un’operazione, altrimenti. Il problema al naso mi ha causato diverse problematiche nel dormire o allenarmi e continui mal di testa”.

Ecco dunque spiegato in poche righe il perché Alessandra Tripoli avrebbe ricorso alla chirurgia. Messa da parte la vita privata della ballerina, vediamo ora dove è possibile seguire Alessandra su Instagram…

Dove seguire Alessandra Tripoli: Instagram e social

E’ possibile seguire Alessandra Tripoli tramite il suo account ufficiale di Instagram. Sono più di 89 mila i fans che la seguono sul noto social network e tanto è l’affetto nei suoi confronti.

Sexy e di una bellezza disarmante, la ballerina ama condividere con i suoi seguaci scatti che la ritraggono protagonista. Da pose sensuali e provocanti a immagini in cui mette in risalto tutta l’espressività del suo viso.

Non solo questo però. Alla stessa piace condividere anche molto del suo privato e spesso si mostra accanto all’uomo che ama: Luca Urso, anch’egli ballerino professionista come lei.

Carriera

Ha studiato negli anni tutti i generi possibili, soffermandosi maggiormente sul ballo latino americano e da 20 anni è affiancata da Luca Urso, compagno nel lavoro e nella vita. La sua carriera non si è soffermata solo in Italia.

Grazie al suo immenso talento, la Tripoli ha avuto il piacere di fare il giro del mondo insieme a Luca, levandosi anche diverse soddisfazioni e conquistando ambiti premi sia in campo nazionale che internazionale. Nel 2013 è approdata a Hong Kong.

Alessandra Tripoli a Ballando con le Stelle

La ballerina Alessandra Tripoli non è nuova a Ballando con le Stelle. Il suo arrivo risale al 2014, quando ha gareggiato in coppia con Enzo Miccio. Due anni più tardi, invece, è stata la volta del giornalista Salvo Sottile e a seguire Simone Montedoro.

Nel 2018, invece, Alessandra ha avuto modo di seguire Cesare Bocci, riuscendo a trionfare. Successivamente nel 2019 l’abbiamo vista accanto a Ettore Bassi, classificandosi al secondo posto. Dopo la maternità nel 2020, la Tripoli l’anno successivo ha fatto il suo ritorno in trasmissione.

Durante l’edizione di Ballando con le Stelle 2021 Alessandra Tripoli ha avuto il compito di seguire Morgan. Altra bella sfida per lei dopo quanto di buono fatto precedentemente e un terzo posto. La rivediamo nel 2022, nel 2023 e nel 2024.

È stata anche protagonista di Sognando Ballando con le Stelle.

I concorrenti e i maestri di Ballando con le Stelle

Il percorso di Alessandra Tripoli a Ballando

In data 9 maggio ha preso il via Sognando Ballando con le Stelle. Alessandra Tripoli avrà il compito di accompagnare Yuri Orlando in questa avventura. Vedremo come se la caveranno i due!

