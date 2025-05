Se dal 28 settembre 2024 guardate Ballando con le stelle siamo sicuri che vi sarete chiesti chi è il ballerino professionista Nikita Perotti. Qualsiasi curiosità ve la leviamo noi informandovi sulla sua età, sulla vita privata e sul come accedere al profilo Instagram del giovane danzatore.

Chi è Nikita Perotti

Nome e Cognome: Nikita Perotti

Data di nascita: 2004/2005

Luogo di nascita: Chivasso (provincia di Torino)

Età: 19/20 anni

Fidanzata: sembra essere single

Figli: Nikita non ha figli

Professione: ballerino

Tatuaggi: non ha tatuaggi visibili

Profilo Instagram: @nikitaperotti

Nikita Perotti età, altezza e biografia

I genitori di Nikita Perotti lo hanno sempre sostenuto nella passione per la danza e lo sappiamo perché lo ha raccontato lui stesso in un serie di interviste. Ma chi è il padre di Nikita? Si chiama Piero Perotti mentre la madre, di origini russe, è Veronika Pigoreva. Ha anche un fratello di nome Viktor.

Ma andiamo a scavare più a fondo per capire meglio chi è Nikita Perotti e quanti anni ha. La sua data di nascita completa è al momento sconosciuta ma pare sia nato tra il 2004 e il 2005, quindi avrebbe un’età pari a 20 anni circa. Altri dettagli, come altezza e peso, per ora non sono reperibili.

Il percorso di studi scolastico non è noto ma sappiamo che, per quanto riguarda la danza, ha studiato anche presso la Naina Academy di Genova. Oggi non sappiamo dove abita.

Vita privata

Purtroppo non abbiamo alcuna fortuna nel reperire informazioni sulla vita privata di Nikita Perotti.

Al momento non sappiamo se abbia una fidanzata o se sia single. Vi terremo aggiornati nel caso in cui riveli di essere fidanzato nel corso delle sue esperienze televisive.

Dove seguire Nikita Perotti: Instagram e social

Se avete intenzione di seguire sui social Nikita Perotti potrete farlo accedendo a una serie di account.

Il primo che salta alla mente è ovviamente Instagram, all’interno del quale potrete vedere diverse immagini delle sue doti come ballerino.

Nikita però ha anche un profilo su TikTok, dove carica vari video, e una pagina Facebook.

Carriera

Forse non lo sapete ma la carriera del ballerino è già ricca di successi. In passato aveva un’altra partner ma ormai dal 2019 Nikita Perotti e Sophia Berto ballano insieme.

Nel 2021 sono infatti diventati campioni italiani di latin show e nei due anni successivi hanno raggiunto la finale dei campionati assoluti della Federazione Italiana Danza Sportiva.

Oggi fanno parte dell’associazione Dance Abc Dance di Chivasso, loro città d’origine, e hanno migliorato la loro tecnica presso la Naina Academy di Genova. Inoltre entrambi sono membri della compagnia Experience Dance Company.

Dal 2024 Nikita Perotti e Sophia Berto diventano maestri a Ballando con le stelle, dopo aver vinto la finale di Ballando con te l’anno precedente.

Ballando con le stelle 2023

Nikita Perotti e la sua compagna di ballo Sophia Berto appaiono per la prima volta nel 2023 all’interno del segmento chiamato “Ballando con te“. In un’intervista a Da Noi a Ruota Libera hanno affermato un retroscena sul loro rapporto:

“Non potevamo vederci, il nostro rapporto era solo odio. Lui ballava per un’altra squadra e tra noi c’era concorrenza, eravamo sempre in competizione.

Un giorno siamo rimasti senza partner e suo papà ha scritto a mia madre e si sono accordati per farci fare una prova insieme. Sono cinque anni che balliamo insieme e siamo diventati migliori amici”.

Proprio in quell’occasione è stato annunciato che hanno vinto l’occasione di entrare nel cast di Ballando con le stelle 2024.

Nikita Perotti a Ballando con le stelle

Nikita Perotti viene annunciato come parte integrante del cast di Ballando con le stelle 2024 nel mese di settembre. Il suo viaggio comincia il 28 settembre dello stesso anno e balla insieme ad Anna Lou Castoldi, figlia di Asia Argento.

All’interno di uno dei video pubblicati sul proprio profilo Instagram il ballerino si è rivolto direttamente agli spettatori del programma:

“Guardateci bene, non vediamo l’ora di divertirci. Stiamo imparando un sacco di cose bellissime e vi stupiremo”.

Ricordiamo, infine, che la giuria di Ballando con le stelle 2024 è stata confermata al completo e infatti troveremo Carolyn Smith, Ivan Zazzaroni, Selvaggia Lucarelli, Fabio Canino e Guillermo Mariotto.

Confermato anche per Sognando Ballando con le Stelle.

Concorrenti di Sognando Ballando con le stelle

Milly Carlucci per Sognando Ballando con le stelle 2024 ha scelto diversi ballerini conosciuti nel mondo della danza. Qui di seguito possiamo leggere la lista completa dei concorrenti e maestri:

Aly Z e Moreno Porcu; Chiquito e Anastasia Kuzmina; Eleonora Riccardi e Luca Favilla; Hugo Nordström e Giada Lini; Janiya Mami e Pasquale La Rocca; Mario Cecinati e Veera Kinnunen; Valentina Fiori e Nikita Perotti; Vanessa Lacedonia e Carlo Aloia; Yoyo Flow e Rebecca Gabrielli; Yuri Orlando e Alessandra Tripoli.