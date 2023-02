NEWS

Andrea Sanna | 6 Febbraio 2023

GF Vip 7

Edoardo Tavassi contro l’opinionista Sonia Bruganelli

Mentre ci si prepara per una nuova puntata del GF Vip 7 (in programma questa sera su Canale 5), sembra che Edoardo Tavassi abbia qualcosa da recriminare qualcosa a Sonia Bruganelli. L’opinionista, che svolge questo ruolo nel reality show per la seconda volta di fila, sembra aver preso Antonella Fiordelisi sotto la sua ala e, spesso e volentieri, la difende a spada tratta.

Ma non solo, perché Sonia Bruganelli ha spesso reso immune l’influencer salernitana (non sempre ma davvero tante volte) e questo non sembra andare molto a genio a Edoardo Tavassi. Il vippone ne ha parlato in veranda con Sarah Altobello, Alberto De Pisis, Micol Incorvaia e Nicole Murgia:

“Non è neanche giusto che sempre la stessa persona venga resa immune dall’opinionista. A una certa anche la gente da casa si fa delle domande. Prendi chi tifa contro, fai conto. Io vedo una persona che mi sta sulle scatole e non vedo l’ora che va in nomination per spendere dei soldi per mandarlo a casa e quella persona non c’è mai in nomination. Per farti capire. Pure sta settimana? Da casa non sono scemi”.

Insomma sembra proprio che a Edoardo Tavassi non vada giù il fatto che Sonia Bruganelli il più delle volte abbia una preferenza verso Antonella Fiordelisi. Secondo il suo pensiero, infatti, dovrebbe magari variare le sue decisioni. Così come chi rendere immune, di modo da dare la possibilità agli altri concorrenti di nominare chi ritengono opportuno.

Vedremo se Sonia Bruganelli durante la puntata di questa sera vorrà replicare alle affermazioni fatte da Edoardo Tavassi. E, dopo quanto detto nel giorni scorsi, se avrà da ridire anche su Edoardo Donnamaria (il quale a sua volta le ha riservato dure parole).

L’opinionista, che non ha di certo peli sulla lingua, probabilmente non si farà dei problemi a replicare a queste esternazioni. Staremo a vedere cosa succederà!