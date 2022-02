FARFALLE canzone Sangiovanni Sanremo 2022 testo e significato

Vediamo tutto quello che sappiamo su Farfalle, la canzone che Sangiovanni presenta al Festival di Sanremo 2022, dal testo al significato del brano.

Farfalle testo della canzone di Sangiovanni

Quest’anno a partecipare al Festival di Sanremo 2022 c’è Sangiovanni, alla sua prima esperienza sul palco dell’Ariston, e presenta la sua nuova canzone Farfalle. In attesa di ascoltare il brano, andiamo a scoprire un estratto del testo del pezzo sanremese, riportato da Tv Sorrisi & Canzoni:

Non volano farfalle

Non sto più nella pelle

Ho perso le emozioni

Me le ritrovi tu?

Da questa notte

No no non voglio stare male

Dammi due ali per volare

Sei una boccata d’aria

Volano farfalle sulle lampadine

Attratte come fosse la luce del sole

Come me che tra miliardi di persone

Vengo verso di te

In attesa di saperne di più, andiamo a scoprire il significato della canzone di Sangiovanni.

Farfalle significato

Dopo aver letto un pezzo del testo di Farfalle, la nuova canzone di Sangiovanni, scopriamo ora il significato del brano. Nel corso di un’intervista per Rai Play il cantante ha svelato:

“La mia canzone si intitola Farfalle e non ha un genere perché non mi piace incasellarmi in dei generi. Sicuramente è una canzone uptempo, che fa divertire, ha delle belle sonorità. Parla sostanzialmente del ritorno a una certa normalità, del prendere aria, di avere un rapporto sano che ti permette di respirare aria pulita, ossigeno.”

Tv Sorrisi e Canzoni riporta che è un pezzo pop che entra dritto dritto in zona dance. Il romanticismo di Sangiovanni è fatto di immagini quotidiane come foto sul frigo e tapparelle chiuse per lasciare il mondo fuori. Al magazine il cantante ha detto:

“Subito dopo la finale di Amici ho vissuto un periodo bruttissimo. Eravamo tra le poche persone in Italia a poter fare musica, dei privilegiati. Poi però siamo tornati alla dura realtà della pandemia. Questo brano l’ho scritto proprio mentre uscivo da quel tunnel. Mi sentivo smarrito e avevo quel senso di paura che spesso assale chi conquista un primo successo molto in fretta. Avevo bisogno di ritrovare…le mie farfalle nello stomaco. Sarà una canzone all’apparenza scemissima, allegra… ma che racconta come stavo in quel periodo, e di cosa avevo bisogno. Cioè, avere accanto il mio amore.”

Ma chi sono gli altri Big che partecipano al Festival di Sanremo 2022 oltre a Sangiovanni e quali sono le altre canzoni in gara oltre a Farfalle? Andiamo a scoprirle tutte.

I Big di Sanremo 2022

Andiamo a scoprire chi sono gli altri Big che partecipano al Festival di Sanremo 2022 oltre a Sangiovanni con la sua Farfalle e le rispettive canzoni che gli artisti presenteranno sul palco dell’Ariston.

A condurre il Festival di Sanremo 2022 come sappiamo ci sarà Amadeus con ben 5 conduttrici d’eccezione: Ornella Muti, Lorena Cesarini, Drusilla Foer, Maria Chiara Giannetta e Sabrina Ferilli.

