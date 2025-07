Too Hot to Handle Italia vede tra i suoi single anche Daniele Iaià

La prima edizione di Too Hot To Handle ha Daniele Iaià tra i suoi protagonisti. Il ragazzo è uno dei single di questa edizione. Ma cosa sappiamo di lui? Ecco chi è Daniele di Too Hot to Handle, la sua età, fidanzata e dove seguirlo su Instagram.

Chi è Daniele Iaià

Nome e Cognome: Daniele Iaià

Data di nascita: 2003

Luogo di nascita: Roma

Età: 22 anni

Fidanzata: Daniele è single

Profilo Instagram: @daniele.iaia

Daniele Iaià età e biografia

Le informazioni sulla biografia sono poche rispetto a quel che si potrebbe pensare.

Come va di cognome Daniele di Too Hot to Handle. Il single si chiama Daniele Iaià, è nato a Roma (dove vive) nel 2003 e la sua età oggi è di 22 anni. Non conosciamo la data di nascita completa da potervi dire il suo segno zodiacale.

Nessuna news nemmeno per quel che riguarda altezza o peso.

Vita privata

Della vita privata di Daniele Iaià non sappiamo se ha una fidanzata attualmente o è single. Quel che è certo è che quando ha preso parte a Too Hot to Handle non era fidanzato.

Queste le poche informazioni che abbiamo sul suo conto.

Si definisce un gentlemen e uno degli ultimi romantici. Sappiamo che vive a Roma.

Dove seguire Daniele di Too Hot to Handle: Instagram e social

Se intendete seguire Daniele Iaià sui social potete farlo, mediante l’account di Instagram.

Il single di Too Hot to Handle è presente su Instagram con un account molto seguito e a quanto pare non solo da utenti italiani. Anche fan di altre parti del mondo del reality sembrano essere stati colpiti da lui.

Su Instagram ha un profilo in cui condivide tutto ciò che lo riguarda, anche se al momento i post pubblicati sono pochi.

Carriera

In quanto alla carriera di Daniele Iaià di Too Hot to Handle non conosciamo granché. Probabile però visto il suo ultimo post, che stia lavorando nella musica.

Daniele Iaià a Too Hot to Handle

Protagonista nel 2025 della prima edizione di Too Hot to Handle, Daniele è tra i personaggi che più hanno attirato l’attenzione del pubblico.

Il ragazzo infatti, insieme agli altri single che vedremo, ha saputo conquistare non solo il cuore dei suoi compagni d’avventura ma a quanto pare anche di tanti utenti.

La trasmissione ricordiamo che è condotta da Fred De Palma, con la partecipazione onnipresente del cono “Lana“. Nel programma i concorrenti dovranno fare a meno delle trasgressioni e cercare di instaurare legami sinceri e profondi. Obiettivo è anche quello di difendere i montepremi in palio.

I concorrenti di Too Hot to Handle

Too Hot to Handle ha dei concorrenti molto diversi tra loro, ma pur sempre determinati. Chi sono tutti? Ve li presentiamo qui a seguire:

Alessandro Varsi; Alessia Toso; Carlotta Cocins; Daniele Iaià; Evissia Ibiza Altea; Federica Nesti; Jacopo Tommasini; Klodian Mihaj; Michelle Veronesi e Maurilio La Barbera.