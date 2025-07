Ecco chi è il single di Too Hot to Handle Jacopo Tommasini

Uno dei single di Too Hot to Handle è Jacopo Tommasini. Chi è il concorrente del reality show di Netflix? Ecco tutte le curiosità sul suo conto: età, vita privata e Instagram.

Chi è Jacopo Tommasini

Nome e Cognome: Jacopo Tommasini

Data di nascita: 19 agosto 1994

Luogo di nascita: Udine

Età: 30 anni

Segno zodiacale: Leone

Professione: Jacopo dovrebbe essere imprenditore

Fidanzata: Jacopo dovrebbe essere single

Tatuaggi: Jacopo ha dei tatuaggi

Profilo Instagram: @jacopo_tommasini

Jacopo Tommasini età, altezza e biografia

A Too Hot to Handle Jacopo è uno dei protagonisti. Ma qual è il suo cognome e chi è? Dalla biografia sappiamo che si chiama Jacopo Tommasini ed è nato a Udine il 19 agosto 1994, sotto il segno del Toro. La sua età oggi è di 30 anni.

Nulle le informazioni su altezza e peso.

Che lavoro fa Jacopo? Il protagonista di Too Hot to Handle dovrebbe essere un imprenditore.

Queste le poche notizie su di lui.

Vita privata

Sul lato vita privata se vi state chiedendo se Jacopo Tommasini di Too Hot to Handle è o meno fidanzato, possiamo dirvi che dovrebbe essere single.

Di certo quando ha preso parte al programma non c’era alcuna fidanzata in vista.

Lui ha raccontato che arriva da Udine, per la precisione da San Daniele del Friuli.

Ha raccontato nella clip di presentazione di avere avuto all’incirca 550 donne.

Dove seguire Jacopo di Too Hot to Handle: Instagram e social

Instagram ma non solo. Se siete curiosi e volete seguire Jacopo Tommasini di Too Hot to Handle, potete farlo anche su TikTok.

In ogni caso i suoi account sono molto seguiti e pubblica foto inerenti al lavoro, ma tanti altri scatti riguardano anche le sue vacanze e momenti di svago con amici o in solitaria.

Tante le immagini in cui mette in mostra il suo fisico.

Jacopo Tommasini di Too Hot to Handle

Iniziando con un po’ di ritardo rispetto alla prima data di uscita prevista, Too Hot to Handle è sbarcato in Italia con la conduzione di Fred De Palma (che firma anche la colonna sonora). Tra i suoi partecipanti c’è anche Jacopo Tommasini.

Sotto lo sguardo attento di Lana, iconico cono simile ad Alexa, i concorrenti devono cercare di conoscersi senza però essere superficiali. L’intento è quello di instaurare dei rapporti profondi e non con l’obiettivo di arrivare a secondi fini.

Infatti tra le regole non sono previsti baci e tutti quei gesti e momenti… hot, che potrebbero compromettere il loro percorso.

Cosa si rischia? Dalla riduzione del montepremi finale, ma anche la possibilità di continuare il percorso se non si rispettano tutti i patti.

I concorrenti di Too Hot to Handle

Conosciamo chi sono tutti i concorrenti della prima edizione di Too Hot to Handle? Ecco la lista completa dei single:

Alessandro Varsi; Alessia Toso; Carlotta Cocins; Daniele Iaià; Evissia Ibiza Altea; Federica Nesti; Jacopo Tommasini; Klodian Mihaj; Michelle Veronesi e Maurilio La Barbera.