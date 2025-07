Nella prima edizione di Too Hot to Handle c’è anche Carlotta Cocina

Ritroviamo Carlotta Cocina a Too Hot to Handle, durante la sua prima edizione. In passato però l’abbiamo vista in un programma Mediaset molto noto. Conosciamola meglio e scopriamo chi è, la sua vita privata e Instagram dove seguirla.

Carlotta Cocina età e biografia

Conosciamo subito chi è la protagonista di Too Hot to Handle. Come si chiama Carlotta di cognome?

Lei è Carlotta Cocina, è nata a Roma il 18 maggio 1996 e la sua età è di 29 anni.

Non sappiamo altezza e peso, ma siamo in grado di dirvi piuttosto il suo segno zodiacale: è del Toro.

Questa le poche news sulla sua biografia.

Vita privata

Carlotta Cocina di Too Hot to Handle è fidanzata o single? La protagonista del reality show non ha un fidanzato, come previsto dalle regole della trasmissione. In quanto al ragazzo dei suoi sogni ha rivelato:

“Il mio uomo ideale deve essere un imprenditore, un uomo in carriera. Alto, forte, un doppio alfa. E anche, direi, un uomo generoso sotto tutti i punti di vista. Non ho nessuna intenzione di avere un fidanzato, forse quattro“.

Della sua vita privata Carlotta di Too Hot to Handle ha rivelato di vivere a Dubai.

Ama il lusso e viaggiare. Ha girato vari posti nel mondo e trae ispirazioni da serie televisive come Gossip Girl!

Dove seguire Carlotta di Too Hot to Handle: Instagram e social

Con un bel seguito sui social, Carlotta Cocina è presente su Instagram. Il suo account è molto curato e aggiornato continuamente con scatti e video.

Nel suo profilo mostra i progetti lavorativi, ma così anche viaggi e momenti di vita quotidiana e sembra avere un rapporto genuino e sincero con il proprio pubblico.

Carriera

Per quanto riguarda la sua carriera sappiamo che ha studiato architettura e interior design. Da quel che è emerso ama il mondo della moda ed è appassionata di shopping e spettacolo.

Ha come modello di imprenditrice digitale, Chiara Ferragni.

Nella vita è architetto, attrice e content creator.

La Pupa e il Secchione

Forse qualcuno lo ricorderà, ma Carlotta Cocina di Too Hot to Handle nel 2020 è stata una delle concorrenti de La Pupa e il Secchione.

Lei faceva parte delle “pupe” ed era stata affiancata al “secchione” Giovanni De Benedetti.

Carlotta Cocina a Too Hot to Handle

Dopo il programma di Canale 5, nel 2025 (anche se è stato registrato nel 2024) ritroviamo Carlotta Cocina a Too Hot to Handle. Si tratta della prima edizione italiana del format di Netflix.

Qui ragazzi e ragazze single si mettono alla prova. L’intento è quello cercare di non cadere nella trappola delle tentazioni e, di conseguenza, difendere il montepremi finale. Non sono concessi baci, auto gratificazione o momenti spinti tra loro, altrimenti il budget rischia di essere decurtato.

A condurre la trasmissione Fred De Palma, con l’aiuto del celebre “cono” Lana.

I concorrenti di Too Hot to Handle

La lista di tutti i concorrenti che fanno parte del cast di Too Hot to Handle:

Alessandro Varsi; Alessia Toso; Carlotta Cocins; Daniele Iaià; Evissia Ibiza Altea; Federica Nesti; Jacopo Tommasini; Klodian Mihaj; Michelle Veronesi e Maurilio La Barbera.