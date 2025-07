La scheda completa di Michelle Veronesi, protagonista di Too Hot to Handle

Nel reality Netflix Too Hot to Handle tra le ragazze single c’è anche Michelle Veronesi: chi è, età, altezza, fidanzato, vita privata e Instagram. Conosciamo insieme in questa scheda Michelle di Too Hot to Handle.

Chi è Michelle Veronesi

Nome e Cognome: Michelle Veronesi

Data di nascita: 2006

Età: 19 anni

Altezza: 1 metro e 81 centimetri

Professione: modella e studia economia in inglese

Fidanzato: Michelle è single

Profilo Instagram: @michelleveronesi_

Michelle Veronesi età e biografia

A Too Hot To Handle c’è Michelle, ma qual è il suo cognome e quanti anni ha? La single si chiama Michelle Veronesi, è del 2006 (non abbiamo la data e luogo di nascita precisi) e la sua età è di 19 anni.

Dal profilo Instagram abbiamo scoperto l’altezza della protagonista della trasmissione. È alta 1 metro e 81 centimetri, non è noto invece il peso.

Mentre invece stando al suo breve racconto possiamo dire che vive a Varese, ma è spesso a Milano.

Queste le poche informazioni sulla biografia.

Vita privata

E la vita privata? Di Michelle di Too Hot to Handle non si conosce tantissimo.

Michelle ha o no un fidanzato? A riguardo possiamo dire che l’unica cosa certa è che la ragazza è single, dato che ha preso parte al programma di Netflix dove una delle regole è proprio questa.

Dove seguire Michelle di Too Hot to Handle: Instagram e social

Per non perdervi nulla su Michelle è il caso di seguirla sui social.

La concorrente del reality televisivo potete trovarla su Instagram, dove non solo vanta un buon seguito, ma ha anche un profilo molto curato e ben gestito in cui sono presenti foto di vario genere.

Da selfie a momenti di relax o tratti da shooting. Insomma ne abbiamo per tutti i gusti.

Carriera

Dai suoi racconti sappiamo che fa la modella, ma non solo! Michelle Veronesi infatti studia economia in inglese e peraltro in America faceva parte del gruppo delle cheerleader.

Terminati gli studi conta di tornare all’estero.

Michelle Veronesi a Too Hot to Handle

Sbarcato anche in Italia, Too Hot to Handle è certamente uno dei reality più piccanti presenti sulla piattaforma di Netflix. Alla conduzione della nostra edizione c’è Fred De Palma.

Per chi non fosse pratico il compito dei concorrenti single è quello di difendere il montepremi, a patto di non cadere in tentazione con gli altri protagonisti. Non sono concessi baci, effusioni e momenti più spinti. Quindi dovranno creare legami autentici e sottostare al periodo di castità, sotto la guida di Lana, il famoso cono che osserva i comportamenti dei protagonisti.

E a proposito di protagonisti di Too Hot to Handle, nella lista è presente anche Michelle Veronesi.

I concorrenti di Too Hot to Handle

Ma chi sono tutti i protagonisti di questa prima edizione di Too Hot to Handle? Ecco i nomi dei concorrenti in ordine:

Alessandro Varsi; Alessia Toso; Carlotta Cocins; Daniele Iaià; Evissia Altea; Federica Nesti; Jacopo Tommasini; Klodian Mihaj; Michelle Veronesi e Maurilio La Barbera.

Nel corso del periodo di permanenza del reality come se la caveranno?