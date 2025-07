È una performer di professione, ecco chi è Alessia di Too Hot to Handle

Performer di professione, ha tentato la strada di Amici senza successo. Nel 2025 è tra i protagonisti di Too Hot to Handle: chi è Alessia Toso, la sua età e la vita privata, la carriera e dove seguirla su Instagram. Tutte le curiosità qui a seguire…

Chi è Alessia Toso

Nome e Cognome: Alessia Toso

Data di nascita: 5 luglio 2001

Luogo di nascita: Padova

Età: 24 anni

Segno zodiacale: Cancro

Professione: performer

Fidanzato: Alessia è single

Profilo Instagram: @alestar__111

Alessia Toso età e biografia

Facciamo subito il punto su Alessia di Too Hot to Handle. Come si chiama e qual è il suo cognome, così da trovarla facilmente sui social? La concorrente si chiama Alessia Toso, è di Padova ed è nata il 5 luglio 2001. La sua età è di 24 anni ed è del segno zodiacale del Cancro.

Purtroppo non sappiamo l’altezza e peso della concorrente e queste sono le poche news sulla sua biografia.

Vita privata

Soffermandoci sulla vita privata di Alessia possiamo affermare sicuramente che è single. Questo le ha infatti permesso di poter partecipare al reality show di Netflix.

Non si conosce molto altro di lei, se non che vive a Padova.

Dove seguire Alessia di Too Hot to Handle: Instagram e social

Instagram e Threads sono i social maggiormente utilizzati da Alessia Toso, dov’è possibile seguirla nel caso si voglia restare in contatto con lei.

La protagonista ha un account molto seguito dagli utenti, dove condivide i suoi progetti lavorativi e non.

È presente, come vedremo, anche su Spotify.

Carriera

Alessia Toso di Too Hot to Handle ha rivelato di essere una performer. Canta e balla e ha anche pubblicato dei singoli durante la sua giovane carriera d’artista.

Come vedremo poi ha tentato la strada di Amici nel 2022, senza però riuscire ad accedervi e nel 2025 è tra i concorrenti di Too Hot to Handle.

Album e canzoni

Non ha album all’attivo, ma se volete potete ascoltare la musica di Alessia Toso di Too Hot to Handle su Spotify.

Tra le canzoni segnaliamo: Ascolta l’anima uscita nel 2022, Segreteria risale al 2024, S.O.S, Scivola e Black gritter nel 2025.

Amici

Dai social abbiamo scoperto che nel 2022 ha probabilmente tentato di fare i provini per entrare nella scuola di Amici. In un post infatti compare uno scatto tra i corridoi del noto talent di Canale 5. Non è chiaro se si è presentata per la categoria canto o per il ballo.

Alessia Toso a Too Hot to Handle Italia

Nel 2025 invece Alessia Toso ha accettato di mettersi in gioco a Too Hot to Handle, famoso reality Netflix giunto in Italia con la sua prima edizione.

Il format è condotto da Fred De Palma e vede in gioco 10 tra ragazzi e ragazze single, i quali hanno come compito quello di cercare di fare un percorso formativo per accaparrarsi il montepremi.

Non devono cadere nella trappola delle tentazioni e lasciarsi andare a baci o effusioni con il concorrente o la concorrente che hanno di fronte. Una prova che potrebbe costargli caro! A giudicarli Lana, attento cono che controllerà ogni movimento.

I concorrenti di Too Hot to Handle

Too Hot to Handle come detto ha 10 single in totale tra i suoi concorrenti. Ma chi sono tutti? Ve li presentiamo in questo elenco:

Alessandro Varsi; Alessia Toso; Carlotta Cocins; Daniele Iaià; Evissia Altea; Federica Nesti; Jacopo Tommasini; Klodian Mihaj; Michelle Veronesi e Maurilio La Barbera.

Ora sta a loro riuscire ad arrivare fino in fondo e creare legami autentici.