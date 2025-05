Cerchiamo di conoscere meglio Ibiza Altea, scoprendo chi è e tutto ciò che c’è da sapere sul suo conto, età, altezza, social e vita privata.

Chi è Ibiza Altea

Nome e Cognome: Eivissa Ibiza Altea

Data di nascita: 1999

Luogo di nascita: Atlanta, Georgia (USA)

Età: 26 anni

Altezza: 179 cm

Peso: 68 kg

Segno zodiacale: informazione non disponibile

Professione: modella

Fidanzato: è stata legata a Davide Pilotto

Figli: ha un figlio

Tatuaggi: ha tatuaggi visibili

Profilo Instagram: @ibizaltea

Ibiza Altea età e altezza

Eivissa Ibiza Altea è una modella italoamericana nata ad Atlanta, Georgia, nel 1999. Sfortunatamente per il momento non siamo in grado di dirvi quando cade esattamente la sua data di nascita.

Conoscendo, però, l’anno, sappiamo l’età: se non li ha già compiuti, va per i 26 anni. Attualmente risiede a Milano, dove lavora nel mondo della moda e dello spettacolo. La sua altezza è pari a 179 centimetri e pesa circa 68 kg.

Ibiza Altea è figlia dell’ex deputato nuorese Angelo Altea, a lungo giornalista dell’Unione Sarda. Sua madre, Priscilla Wilkes, è un’ex modella americana. Condivide con lei, quini la carriera nel fashion.

Cresciuta tra gli Stati Uniti e l’Italia, ha vissuto per anni a Vicenza, dove ha conseguito il diploma presso l’Istituto Aeronautico San Filippo Neri. Al momento queste sono le informazioni che abbiamo sulla sua biografia.

Vita privata

Per quanto riguarda la vita privata di Ibiza Altea, non possiamo dire con certezza né che sia single, né che abbia un fidanzato. Attualmente, non sono disponibili informazioni pubbliche aggiornate sulla sua sfera sentimentale.

In passato, è stata legata a Davide Pilotto, padre di suo figlio Angel Gabriel, tragicamente scomparso nell’agosto 2020 per un incidente stradale. Da allora Ibiza Altea si è dedicata soprattutto alla crescita del figlio, nato proprio quell’anno, e alla sua carriera.

Dove seguire Ibiza Altea: Instagram e social

Eivissa Ibiza Altea è attiva principalmente su Instagram, dove gestisce il profilo @ibizaltea. Attualmente conta già parecchi follower e ha pubblicato più di 150 post. Nella sua bio si descrive come “attrice, modella ed esperta della vita”.

Il suo feed è un mix di contenuti professionali e personali: condivide scatti di servizi fotografici, backstage di sfilate e momenti della sua vita quotidiana. Attraverso le sue storie e i post, offre uno sguardo sulla sua routine, includendo anche momenti trascorsi con suo figlio Angel Gabriel.

La partecipazione a L’Isola dei Famosi nel 2025 contribuirà ad aumentare la sua visibilità, portando nuovi follower interessati a conoscere meglio la sua vita e la sua carriera.

In generale, utilizza il suo profilo Instagram come una vetrina per la sua attività nel mondo della moda e dello spettacolo, mantenendo un equilibrio tra professione e quotidianità.

Carriera

Eivissa Ibiza Altea ha intrapreso la sua carriera nel mondo della moda dopo aver completato gli studi presso l’Istituto Aeronautico San Filippo Neri di Vicenza.

Nonostante la sua formazione tecnica, ha seguito la sua passione per la moda, lavorando per importanti brand internazionali, soprattutto per campagne pubblicitarie.

Nel 2025 ha messo piede anche nel mondo dei reality, partecipando alla prima stagione di Too Hot to Handle Italia e alla nuova edizione dell’Isola dei Famosi.

Too Hot to Handle

Innanzitutto Ibiza Altea ha preso parte alla prima edizione italiana di Too Hot to Handle, reality di Netflix, che avrebbe dovuto debuttare sulla piattaforma il 9 maggio.

Per qualche motivo, però, l’uscita dello show, registrato, è stata rimandata a data da destinarsi. La vedremo, dunque, nel mentre in diretta all’Isola dei Famosi.

Ibiza Altea all Isola dei Famosi

Ibiza Altea è pronta a mettersi ancora in gioco e ha così deciso di accettare la partecipazione ad un secondo reality, ovvero L’Isola dei Famosi 2025, al via il 7 maggio.

Alla conduzione, Veronica Gentili, mentre Simona Ventura, prima indimenticabile presentatrice della versione italiana del format, vestirà i panni dell’opinionista. Inviato in Honduras, invece, Pierpaolo Pretelli.

Concorrenti dell Isola dei Famosi

Passiamo, ora, ad elencare tutti gli altri concorrenti che fanno parte del cast dell’Isola dei Famosi 2025, con cui Ibiza Altea condividerà la sua avventura in Honduras.

Le donne sono: Alessia Fabiani, Antonella Mosetti, Camila Giorgi, Carly Tommasini, Chiara Balistreri, Cristina Plevani, Loredana Cannata, Patrizia Rossetti e Teresanna Pugliese.

Tra gli uomini, invece, abbiamo Angelo Famao, Dino Giarrusso, Leonardo Brum, Lorenzo Tano, Mario Adinolfi, Mirko Frezza, Nunzio Stancampiano, Omar Fantini, Paolo Vallesi e Samuele Bragelli.

Il percorso di Ibiza Altea all Isola dei Famosi

Il percorso di Ibiza Altea all’Isola dei Famosi inizia ufficialmente mercoledì 7 maggio. Capiremo nel corso delle settimane come se la caverà a gestire la fame, i rapporti con gli altri isolani e la varie prove che dovrà affrontare.