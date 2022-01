Grande Fratello Vip 6, i nominati della puntata del 17 gennaio

Come ogni lunedì ritornano le nomination. Scopriamo insieme chi sono i nominati del Grande Fratello Vip 6 nella puntata del 17 gennaio

I nominati del Grande Fratello Vip 6

Come ogni lunedì ritorna il consueto appuntamento, il primo della settimana, con il Grande Fratello Vip 6 e come al solito non sono mancate le tanto temute nomination, dove abbiamo scoperto i nominati della puntata. Chi rischierà il televoto? Scopriamolo insieme cosa è successo nel reality show!

Per prima cosa precisiamo che ad avere la meglio durante il precedente televoto è Barù, che ha dovuto scegliere chi condannare al prossimo del Grande Fratello Vip 6. Barù ha deciso di mandare in nomination Federica e risparmiare Valeria e Giacomo. Ma passiamo ora ai preferiti di questa settimana e dunque immuni. In elenco troviamo: Manuel, Barù e Alessandro. Loro quindi certamente dovranno dare i loro voti nel segreto del confessionale. A questo punto la palla è passata alle opinioniste Adriana Volpe che ha scelto Giucas, mentre Sonia Bruganelli ha fatto il nome di Soleil.

Passiamo ora alle nomination palesi. Ecco i nomi fatti dai concorrenti del Grande Fratello Vip 6. Partiamo per ordine:

Nathaly ha votato Davide

Davide ha nominato Nathaly

Jessica ha deciso di dare il suo voto a Sophie

Katia ha fatto il nome di Miriana

Federica ha condannato al televoto Davide

Manila ha puntato su Jessica

Valeria e Giacomo hanno votato per Gianmaria

Lucrezia invece ha optato per Davide

Gianmaria ha votato Giacomo

Sophie ha scelto, invece, Jessica

Miriana ha ricambiato una nomination passata a Giacomo e Valeria

Scoperti dunque tutti i voti dei concorrenti votabili, passiamo agli immuni che, come dicevamo, hanno la grossa opportunità di fare la loro votazione in confessionale. Questo gli permetterà dunque di avere un grosso vantaggio ad alcuni dei vipponi del Grande Fratello Vip 6. La prima persona a raggiungere Alfonso Signorini è Kabir che ha votato Gianmaria, a differenza di Soleil che ha scelto Jessica. Passiamo poi a Manuel che ha fatto il nome di Sophie e ancora Barù è andato dritto su Lucrezia, Alessandro ha fatto il nome di Giacomo e Valeria, infine Giucas ha optato per Nathaly.

Dunque questa settimana al televoto del Grande Fratello Vip 6 troviamo: Federica, Davide, Giacomo e Valeria e Jessica. Chi riuscirà a salvarsi e chi, invece, sarà costretto a concludere questa avventura? Staremo a vedere cosa ci riserverà la puntata di venerdì!

