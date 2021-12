Scopriamo insieme chi sono tutti i nominati della puntata del GF Vip 6 per la puntata del 20 dicembre 2021. Eccoli tutti

I nominati del Grande Fratello Vip 6 del 20 dicembre

Nella Casa del Grande Fratello Vip 6 anche questa sera è arrivato il temuto momento delle nomination! Ma chi sono i nominati della puntata del 20 dicembre 2021?

Partiamo con Biagio D’Anelli, che è stato scelto dalla preferita del pubblico Lucrezia Selassié come vippone da condannare al televoto del Grande Fratello Vip 6. A seguire sono stati decretati gli immuni di questa puntata: Katia Ricciarelli, Sophie Codegoni e Jessica Selassié. Le opinioniste Adriana Volpe e Sonia Bruganelli hanno dato l’immunità a Carmen Russo.

Successivamente con il trascorrere della puntata del Grande Fratello Vip 6 ci sono state prima le nomination palesi:

Biagio nomina Manila

Manila vota Giucas

Davide nomina la coppia Valeria e Giacomo, dando però parte del suo voto alla showgirl

Manuel vota Miriana

Giucas vota Gianmaria al Grande Fratello Vip

Giacomo e Valeria votano Miriana

Gianmaria vota Valeria e Giacomo

Miriana dà la sua votazione a Soleil

Soleil ricambia la nomination a Miriana

Conosciuti i primi voti al Grande Fratello Vip 6, sono stati richiamati in confessionale le immuni della serata. Katia Ricciarelli è stata la prima e ha scelto Miriana Trevisan. Poco dopo il conduttore ha richiamato Sophie Codegoni in confessionale e lei ha puntato su Davide Silvestri. A seguire è arrivata Jessica Selassié che ha fatto il nome di Giacomo e Valeria. Poco dopo è stato il turno della preferita della settimana Lucrezia Selassié, che invece ha optato per Davide. A concludere l’elenco dei vipponi è Carmen Russo, che ha dato la sua nomination a Gianmaria.

Al televoto del Grande Fratello Vip questa settimana vanno dunque: Biagio, Miriana, Giacomo e Valeria. Chi si salverà e chi sarà costretto a uscire? Avete tempo per fare la vostra decisione fino a lunedì prossimo, quando conosceremo chi sarà ufficialmente eliminato dal gioco.

