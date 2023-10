Chi è Guenda Goria figlia della Ruta? Età, altezza e Instagram

NEWS

Enrico Maddalena | 20 Ottobre 2023

Chi è

Pensate di sapere proprio tutto su Guenda Goria, figlia di Maria Teresa Ruta? In questa scheda conoscitiva scopriamo cosa c’è da conoscere sul suo conto: l’età, l’altezza, la biografia, la vita privata e i figli. Infine dove seguirla su Instagram e social.

Chi è Guenda Goria

Nome e Cognome: Guenda Goria

Data di nascita: 4 dicembre 1988

Luogo di Nascita: Roma

Età: 34 anni

Altezza: 1 metro e 73 centimetri

Segno zodiacale: Capricorno

Professione: Attrice

Fidanzato: Guenda è impegnata con Mirko Gancitano

Figli: Guenda non ha figli

Tatuaggi: Nessuno

Profilo Instagram: @guendagoria

Guenda Goria: età, altezza e biografia

Guenda Goria è nata a Roma il 4 dicembre del 1988, ha dunque 34 anni d’età. L’attrice è la figlia di Maria Teresa Ruta e del giornalista sportivo Amedeo Goria. Ha un fratello, Gianamedeo, a cui è molto legata.

Guenda parla quattro lingue: inglese, francese spagnolo e portoghese. Ha un ottimo rapporto con i genitori e da sempre ha mostrato un forte interesse per lo sport. Da piccola ha preso lezioni di pianoforte, che con il passare degli anni è diventata oltre che una passione, anche un lavoro.

Guenda Goria è dotata del cosiddetto “orecchio assoluto”, che le rende la professione di musicista molto più facile.

Vita privata: Guenda è fidanzata?

Guenda Goria è stata fidanzata con l’imprenditore Stefano Rotondo. I due si sono conosciuti a Malindi, in Kenya, quando lei aveva 16 anni e lui 36. La loro storia è dunque nata in modo particolare, visto che entrambi hanno una grande differenza di età e all’epoca lei era minorenne.

La loro relazione, sebbene sia durata più di 14 anni, è tuttavia giunta al termine qualche mese prima di entrare nella casa del Grande Fratello. Proprio a gennaio del 2020 Guenda aveva dichiarato in un’intervista a Vieni da me che era tornata single.

Oggi Guenda Goria è fidanzata? La risposta è sì! Guenda è impegnata con Mirko Gancitano e a La Volta Buona lui le ha chiesto di sposarlo.

Dove seguire Guenda Goria: Instagram e social

Guenda Goria ha un profilo Instagram seguito da molti followers.

La ragazza condivide molti attimi della sua vita, utilizzando parecchio il proprio profilo. Da momenti di lavoro a scene ordinarie con amici e famigliari.

Carriera

E cosa possiamo dire della carriera? Guenda Goria è un’attrice e pianista italiana. Ha studiato recitazione al The Actor’s Academy di Milano, dove si è diplomata. Oltre a questi studi, ha intrapreso anche la danza per dieci anni e il pianoforte al Conservatorio Verdi di Milano.

Si è laureata in Filosofia ed Estetica all’Università degli studi di Milano. Nel corso della sua vita ha recitato in Anita B e nel film ad episodi Il racconto dei racconti, di Matteo Garrone.

Il Paradiso delle Signore

Nel 2015 ha interpretato Violetta Sforza ne Il Paradiso delle Signore.

Per quanto concerne la carriera televisiva, invece, da più giovane ha condotto il Sun Splash Festival su All Music e ha recitato anche nella fiction Crimini.

L’Isola dei Famosi

Ha partecipato a molti programmi durante gli anni, dai Raccomandati a L’Isola dei Famosi. Poi ancora ha recitato in: Così Fan Tutte, Un passo dal cielo e Con il sole negli occhi.

Avrebbe dovuto tenere uno spettacolo teatrale nel tardo 2020, basato sulla vita di Clara Shumann, moglie di Robert Shumann. Tuttavia l’emergenza sanitaria l’ha costretta all’interruzione.

Guenda Goria al Grande Fratello Vip

Dal 14 settembre 2020 su Canale 5 ha preso il via Grande Fratello Vip 5. Concorrente ufficiale, Guenda Goria. La ragazza ha dichiarato di essere pronta per questa nuova esperienza e di essere molto felice. Tra i suoi obiettivi c’è in primo luogo quello di andare d’accordo con gli inquilini della casa del GFVip, specialmente sua madre.

Ma leggiamo le sue dichiarazioni rilasciate a Tv Sorrisi e Canzoni prima del suo ingresso nella casa:

“La prova più importante all’interno della casa sarà essere una sola anima con mamma, pur mantenendo la propria individualità. Mi spaventa il conflitto e spero di sapere ascoltare gli altri. Vorrei vincere per dimostrare che determinazione e garbo possono convivere”

Non è riuscita a trionfare perché è stata eliminata dopo 7 settimane!

Tale e Quale Show

Per la puntata del 20 ottobre, Guenda Goria prende il posto della mamma Maria Teresa Ruta a Tale e Quale Show, poiché infortunata. Come se la caverà.

La Goria dovrà vedersela con: