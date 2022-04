Isola dei famosi 2022, Antonio Zequila è il primo eliminato

A L'Isola dei famosi arriva il primo eliminato dell'edizione tra Floriana, Antonio e Jovana. Ecco chi deve tornare in Italia.

Il primo eliminato de L’Isola dei famosi 2022

Nuova puntata per l’edizione 2022 de L’Isola dei famosi che questa sera, giovedì 31 marzo, vede il primo eliminato ufficiale. E così per due nuovi ingressi, i fratelli Edoardo e Guendalina Tavassi, ci sarà un’uscita tra coloro presenti su Playa Sgamada.

Prima di tutto c’è stata l’eliminazione di una delle coppie tra Carmen e il figlio Alessandro e i coniugi Russo. A tal proposito, sono stati eliminati Clemente e Laura Russo con una percentuale del 67%. Come sappiamo questa eliminazione non è definitiva poiché i due sono finiti su Playa Sgamada come singoli.

Arriviamo, invece, alla prima eliminazione definitiva di questa edizione del reality show condotto da Ilary Blasi. Chi sarà eliminaro tra Floriana, Antonio e Jovana, tutti e tre su Playa Sgamada insieme a Marco Melandri che, essendo leader, è immune. I tre naufraghi hanno prima fatto una prova e chi vinceva si sarebbe salvato dall’eliminazione. A vincere è stata Jovana e quindi al televoto sono finiti Floriana e Antonio e gli spettatori dovevano decidere chi salvare.

Così il pubblico ha deciso che il primo eliminato de L’Isola dei famosi 2022 è Antonio Zequila. La preferita è stata Floriana che ha ricevuto l’81% di preferenze.

