Scopriamo chi sono i nominati della puntata del 4 aprile 2022 de L'Isola dei Famosi. Ecco chi è andato in nomination.

Le nomination de L’Isola dei Famosi 2022 del 4 aprile

Questa sera, 4 aprile 2022, ha avuto inizio una nuova puntata de L’Isola dei Famosi. L’appuntamento si è aperto con una clip il primo bacio tra Roger ed Estefania. I due, poi, se ne sono scambiati uno più passionale anche in diretta. Ilary, poi, ha chiuso il televoto e il pubblico ha scelto come coppia eliminata quella formata da Blind e Roberta. Nel frattempo il gruppo è andato contro a Lory per alcuni problemi durante la settimana.

Sono continuate, poi, le discussioni tra i naufraghi. Nonostante i dissapori tra Roberta Morise e Nicolas Vaporidis si siano leggermente appianati. In seguito abbiamo assistito all’entrata in gioco dei Cugini di Campagna. Molto divertente, poi, anche il momento che ha visto protagoniste Lory Del Santo e Cicciolina, la quale ha dato dei consigli di coppia a lei e al fidanzato. Ha rivelato, inoltre, con quale naufrago farebbe l’amore. Purtroppo i naufraghi hanno perso una prova che come ricompensa aveva un bel piatto di lasagne.

Clemente Russo e la moglie Laura, poi, hanno parlato di un momento molto difficile del loro passato. L’atleta, poi, è stato posto davanti una scelta ardua. Ha salvato se stesso, tornando a Play Accopiada con Floriana, mandano a rischio eliminazione Laura. La conduttrice de L’Isola dei Famosi ha quindi ha aperto un televoto flash tramite il quale è uscito Marco Melandri. Ecco le nomination:

Carmen e Alessandro hanno votato Ilona e Roger

hanno votato Cicciolina e Roger hanno votato Lory e Marco

hanno votato Lory e Marco hanno votato Estefania e Nicolas

hanno votato Guendalina ed Edoardo hanno votato Lory e Marco

hanno votato Nicolas ed Estafania hanno votato Lory e Marco

hanno votato I Cugini di Campagna hanno votato Estefania e Nicolas

hanno votato Clemente e Floriana hanno votato Lory e Marco

In nomination, quindi, vanno Lory e Marco con Roger e Ilona Staller. Potrete recuperare la puntata de L’Isola dei Famosi su Mediaset Infinity. Continuate a seguirci per tante altre news.

