Nicolò Figini | 6 Giugno 2023

Isola dei Famosi 2023

I nominati del 5 giugno 2023 a L’Isola dei Famosi

La puntata del 5 giugno 2023 de L’Isola dei Famosi è stata carica di eventi. L’appuntamento si è aperto con uno scontro tra Nathaly contri tutti i naufraghi, per poi sfociare in un confronto tra la Prestes e Marco Mazzoli. Non è mancato, quindi, un diverbio tra Fabio e ancora una volta il conduttore radiofonico. La prima eliminata, in seguito, è stata Nathaly Caldonazzo e poco dopo Alessandra Drusian ha avuto un attacco di panico durante una sfida.

Successivamente è stata mandata in finale Pamela Camassa, Helena si è fidanzata ufficialmente con il fidanzato e Luca Vetrone si è rasato i capelli a zero. A questo punto hanno avuto inizio le nomination:

Gianmaria Sainato ha nominato Helena Prestes

Helena Prestes ha nominato Andrea Lo Cicero

Marco Mazzoli ha nominato Helena Prestes

Luca Vetrone ha nominato Helena Prestes

Cristina Scuccia ha nominato Helena Prestes

Andrea Lo Cicero ha nominato Helena Prestes

Alessandra Drusian ha nominato Gianmaria Sainato

Ovviamente ci sono stati vari scontri come al solito. In nomination a L’Isola dei Famosi 2023, quindi, troviamo Helena Prestes e Gianmaria Sainato (nominata dalla leader). Il pubblico sceglierà chi eliminare. Molto presto, quindi, scopriremo di chi si tratta. Continuate a seguirci per tante altre news. Per recuperare la puntata intera andate su Mediaset Infinity.