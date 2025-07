Le anticipazioni di La notte nel cuore per domenica 27 luglio promettono una puntata carica di emozioni. Ci riserverà colpi di scena e decisioni che lasceranno il segno.

Anticipazioni e trama La notte nel cuore 27 luglio

Come rivelano le anticipazioni di La notte nel cuore, Hikmet prende in mano la situazione. Raduna tutte le domestiche della villa per chiarire un punto fondamentale: ora è lei al comando. Un gesto autoritario che segna un cambiamento negli equilibri di Villa Sansalan.

Nel frattempo, la trama di La notte nel cuore suggerisce che Ramazan farà una confessione importante a Enise. È stato Samet a ordinargli di abbandonare Sumru e Nihayet a Zelve. Sconvolta, Enise si mette subito in viaggio per cercarle e, una volta trovate, le porta al sicuro da sua sorella Zehra. È lì che confessa di aver deciso anche lei di abbandonare la villa.

Le anticipazioni di La notte nel cuore dicono che uno scandalo è alle porte: online compaiono le foto di un bacio tra Cihan e Melek, e l’opinione pubblica esplode. Per cercare di mettere una toppa alla situazione, Samet propone a Cihan di affrontare la stampa con Sevilay durante una conferenza al loro albergo.

Ma la trama di La notte nel cuore suggerisce che la situazione si complica: dopo la conferenza, Cihan e Sevilay si fermano a cena nello stesso hotel, bevono parecchio e finiscono per dormire insieme nella suite “luna di miele”. Un gesto che potrebbe avere ripercussioni imprevedibili.

Nel frattempo, le anticipazioni di La notte nel cuore ci portano a Tahsin, che, grazie a una soffiata anonima da Villa Sansalan, scopre dove sono prigionieri Nuh e Melek. Si precipita a salvarli e, una volta liberi, i due decidono di incendiare il maneggio, giurando vendetta contro la famiglia Sansalan. Un atto di ribellione clamoroso, che segna una frattura ormai insanabile.

La trama di La notte nel cuore prosegue mostrando Melek e Nuh trasferirsi da Tahsin, pronti a costruire una nuova vita lontano dalla famiglia che li ha traditi. Intanto, Cihan e Samet cominciano a sospettare che dietro agli ultimi eventi si nasconda un uomo potente, qualcuno che tira i fili nell’ombra, e vogliono scoprire la sua identità.

Sul fronte familiare, le anticipazioni di La notte nel cuore rivelano che Sumru trova ospitalità da Zehra insieme a sua madre, ma quando Cihan si presenta per portarle nella casa di Yaprakli, Sumru rifiuta e respinge ogni aiuto. Nihayet, delusa e amareggiata, non riesce ad accettare questa decisione, mentre Enise continua a sostenere la scelta della ragazza.

E infine, la trama di La notte nel cuore anticipa un ritorno tanto atteso quanto amaro: Sumru scopre che Harika sta per tornare e decide di andarle incontro lungo la strada. Ma né Harika né Esat vogliono più avere rapporti con lei: una scena intensa, che lascia Sumru ancora più sola.

La notte nel cuore: quante puntate sono previste?

Al momento non è stato ancora comunicato ufficialmente il numero esatto di puntate di La notte nel cuore. La suddivisione degli episodi, infatti, potrebbe variare in base alle scelte di programmazione da parte della rete televisiva. Bisognerà quindi attendere ulteriori aggiornamenti per avere certezze.

L’affascinante cornice della serie è la regione turca della Cappadocia, conosciuta per i suoi paesaggi unici e mozzafiato.

Le riprese si sono svolte in diverse località simboliche della zona, tra cui Göreme, Ürgüp, Ortahisar e nei pressi della suggestiva fortezza Ortahisar Kalesi.

Come seguire la serie e quando va in onda

Molti spettatori si chiedono in quali giorni viene trasmessa La notte nel cuore, soprattutto dopo le recenti modifiche ai palinsesti televisivi.

Salvo ulteriori cambiamenti, la fiction va in onda la domenica in prima serata su Canale 5.

Dove guardare La notte nel cuore in streaming

Chi preferisce seguire la serie in streaming può farlo grazie a Mediaset Infinity, disponibile sia come sito web che come app. Oltre alla diretta, è anche possibile rivedere gli episodi in qualsiasi momento con la funzione on demand, così da non perdere nemmeno un passaggio della storia.

Per scoprire come evolveranno le vicende e quale sarà il destino dei protagonisti, non resta che continuare a seguire le anticipazioni di La notte nel cuore episodio dopo episodio.