Chi è Francesca Piccinini? Età e Instagram

Debora Parigi | 7 Marzo 2024

Chi è

Ecco chi è Francesca Piccinini, ex campionessa di pallavolo. Conosciamola attraverso la sua biografia, la vita privata, la carriera e i social.

Chi è Francesca Piccinini

Nome e cognome: Francesca Piccinini

Età: 45 anni

Data di nascita: 10 gennaio 1979

Luogo di nascita: Massa

Segno zodiacale: Capricorno

Altezza: 1,83 m

Peso: informazione non disponibile

Professione: dirigente sportiva ed ex pallavolista

Fidanzato: Cristiano Doni

Figli: Francesca non ha figli

Tatuaggi: ha qualche piccolo tatuaggio

Profilo Instagram: @francescapiccinini12

Francesca Piccinini età, altezza e biografia

Conosciamo meglio chi è Francesca Piccini partendo dalle informazioni sulla sua biografia quindi quanti anni ha, di dov’è e dove vive. Francesca è nata a Massa il 10 gennaio 1979. Ha quindi 45 anni di età ed è del segno zodiacale del Capricorno. La sua altezza è di 1,83 m, ma non conosciamo il suo peso. Parlando di tatuaggi, ne ha qualcuno piccolo sul corpo.

Originaria della Toscana, Francesca pare non vivere più in questa ragione. Sembra che ora viva a Milano con il compagno. Comunque è molto legata alla città di Bergamo, dove ha vissuto e giocato per anni.

Vita privata

Per quanto riguarda la vita privata e sentimentale di Francesca Piccinini e i suoi fidanzati, sappiamo che ha avuto in passato un relazione con DJ Ringo, decisamente nota. Poi è stata dal 2017 al 2019 con Gabriele Schembari, ma è stata una storia più riservata.

Oggi Francesca ha un marito? È fidanzata con l’ex calciatore Cristiano Doni. Non ha figli ma ha dichiarato di essere aperta alla possibilità di formare una famiglia. Ha un nipote, Geremia, a cui è legatissima.

Dove seguire Francesca Piccinini: Instagram e social

Scopriamo adesso come seguire Francesca Piccinini sui social. Vi segnaliamo, quindi, il suo profilo Instagram.

Sul suo profilo condivide contenuti che vanno dal suo lavoro alla vita privata e alla vita quotidiana.

Carriera

Francesca Piccinini è una nota ex giocatrice di pallavolo nel ruolo di schiacciatrice. E a chi chiede chi è la più forte pallavolista, dobbiamo rispondere con anche il suo nome. Ha iniziato la carriera nel 1991 con la Robur Massa, nella formazione minore militante in Serie D, per poi passare nella stagione seguente alla squadra maggiore militante nel campionato di Serie B1. Nella stagione 1993-94 è stata ingaggiata dalla Carrarese, in Serie A1 esordiendo in campionato il 7 novembre 1993, in una gara contro l’Olimpia Ravenna, all’età di 14 anni.

Dopo due annate con il club toscano, di cui una in Serie A2, si è trasferita a Reggio Emilia per la stagione 1995-96 e poi a Modena per la stagione 1996-97. Con il club emiliano sono arrivati i primi successi a livello di club, come la vittoria della Supercoppa europea 1996 e della Coppa delle Coppe.

Dopo un’annata nello Spezzano, ha lasciato l’Italia per giocare nella stagione 1998-99 nella Superliga brasiliana con il Paraná, con il quale ha conquistato un secondo posto in campionato.

Nella stagione 1999-00 Francesca Piccini venne ingaggiata da Bergamo dove è rimasta per oltre 10 anni. In questo periodo ha ottenuto la vittoria di quattro scudetti, due coppe Italia, tre Supercoppe italiane, cinque Champions League e una Coppa delle Coppe.

Nella stagione 2012-13 venne ingaggiata dal Chieri Torino, mentre nella stagione successiva passò alla neonata LJ di Modena, dove è rimasta per due stagioni. Per il campionato 2015-16 ha vestito i colori di Casalmaggiore, con cui si è aggiudicata la Supercoppa italiana e la Champions League, ottenendo anche il riconoscimento come miglior giocatrice.

Nella stagione 2016-17 è passata all’AGIL di Novara, sempre in Serie A1, con cui ha vinto lo scudetto 2016-17, la Supercoppa italiana 2017, due Coppe Italia e la Champions League 2018-19.

Nel settembre 2019, al termine della stagione 2018-19, Francesca Piccinini ha annunciato un primo ritiro dall’attività agonistica. Ma nel gennaio del 2020 è tornata in campo per vestire la maglia della UYBA di Busto Arsizio, in Serie A1, con cui ha concluso la stagione 2019-20 e ha gioca la stagione 2020-21. Si è rtirata definitivamente al termine di questo campionato.

Francesca Piccinini ha anche fatto della nazionale italiana di pallavolo. Dopo aver vinto nel 1994 la medaglia d’argento al campionato europeo Under-19, nel 1995 è stata convocato nella nazionale maggiore. L’esordio è avvenuto il 10 giugno, in un match contro gli Stati Uniti, persa dalle azzurre con il risultato di 3-1.

Con la Nazionale Under-19 ha vinto la medaglia d’oro nel campionato europeo 1996 e con quella Under-20 ha vinto la medaglia d’argento al campionato mondiale 1997 e ai XIII Giochi del Mediterraneo.

Nel 1999, con la nazionale maggiore ha conquistato la medaglia di bronzo al campionato europeo. E sono arrivati tantissimi successi vincendo il campionato mondiale 2002, la Coppa del Mondo 2007, il campionato europeo e il Grand Champions Cup nel 2009. Sono state inoltre numerose le medaglie di bronzo e argento al campionato europeo nel periodo compreso tra il 1999 e 2005 e anche al World Grand Prix tra il 2004 e il 2010.

Le ultime partite con la nazionale italiana risalgono al 2016. E nel dicembre 2022, come tutte le giocatrici della nazionale campione del mondo 2002, è stata inserita dalla Federazione Italiana Pallavolo nella hall of fame del volley italiano.

Francesca Piccinini a Pechino Express 2024

Siamo arrivati all’edizione 2024 di Pechino Express che parte con la messa in onda su Sky giovedì 7 marzo. Il viaggio di quet’anno riguarda il Vietnam del Nord, il Laos e lo Sri Lanka, meta finale. Il titolo di questa edizione infatti è “La Rotta del dragone”.

A condurre il programma è confermato Costantino Della Gherardesca che però non sarà solo. Al su fianco c’è Fru del gruppo The Jackal. Ex concorrente di Pechino Express, è stato uno dei viaggiatori più apprezzati del pubblico.

Ma conosciamo adesso tutti i concorrenti dell’edizione.

I concorrenti di Pechino Express 2024

Chi sono i concorrenti di Pechino Express 2024? Anche in questa edizione ci sono 16 viaggiatori divisi in 8 squadre.

Ecco quindi chi sono le coppie con i loro nomi e i vip da cui sono composte: Fabio Caressa ed Eleonora Caressa (i Caressa), Damiano Carrara e Massimiliano Carrara (i Pasticceri), Artem Tkachuk e Antonio Orefice (i Fratm), Paolo Cevoli ed Elisabetta Garuffi (i Romagnoli).

E ancora abbiamo: Nancy Brilli e Pierluigi Iorio (i Brillanti), Kristian Ghedina e Francesca Piccinini (i Giganti), Maddalena Corvaglia e Barbara Petrillo (le Amiche), Estefania Bernal e Antonella Fiordelisi (le ItaliaArgentina).

Non tutte le coppie arriveranno alla fine e ci saranno eliminazioni nel corso delle puntate. E i viaggitori affronteranno tante prove, anche difficili.

Il percorso di Francesca Piccinini a Pechino Express

L’inizio dell’avventura di Pechino Express 2024 per Francesca Piccinini è fissata al 7 marzo. Ed è insieme a Kristian Ghedina. I due insieme formano la coppia dei Giganti.