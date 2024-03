Chi è Nancy Brilli? Età, vero nome, compagno e Instagram

NEWS

Attrice di grande successo, molto amata dal pubblico, in questa scheda conoscitiva scopriamo meglio chi è Nancy Brilli: l’età, il vero nome, l’attuale compagno e il figlio, la straordinaria carriera e dove seguirla su Instagram.

Chi è Nancy Brilli

Nome e Cognome: Nicoletta Brilli (in arte Nancy Brilli)

Data di nascita: 10 aprile 1964

Luogo di nascita: Roma

Età: 59 anni

Altezza: 1 metro e 70 centimetri

Peso: informazione non disponibile

Segno zodiacale: Ariete

Professione: attrice

Figli: Nancy ha un figlio di nome Francesco

Tatuaggi: informazione non disponibile

Profilo Instagram: @nancy_brilli_ufficiale

Nancy Brilli età, vero nome e biografia

Qual è il vero nome, quanti anni ha Nancy Brilli e quali sono le sue origini?

All’anagrafe Nicoletta Brilli, è nata a Roma il 10 aprile 1964 e oggi la sua età è di 59 anni. È di origini ucraine. Per quanto riguarda i suoi genitori, sappiamo che ha perso sua madre quando aveva appena 10 anni.

Quanto è alta Nancy Brilli? L’altezza dell’attrice dovrebbe corrispondere a 1 metro e 70 centimetri circa.

Ha iniziato a fare l’attrice per caso, durante il periodo delle superiori, perché frequentava la stessa classe di Vittoria Squitieri, figlia del regista Pasquale Squitieri. Da lì la sua carriera ha spiccato il volo pian piano.

Vita privata

Capitolo vita privata. Oggi Nancy Brilli ha un compagno? In passato l’attrice ha avuto delle importanti storie d’amore. È stata sposata dal 1987 al 1990 con Massimo Ghini. I due si sono conosciuti sul set. Successivamente per tre anni dal 1991 al 1994 è stata legata ad Ivano Fossati.

Si è passati poi al secondo matrimonio con Luca Manfredi (dal 1997 al 2002). Insieme hanno avuto un figlio. Come si chiama il figlio di Nancy Brilli. Se vi state ponendo questa domanda vi sveliamo che il suo nome è Francesco.

In seguito l’attrice ha avuto una relazione di 15 anni con il chirurgo estetico Roy De Vita.

Dove seguire Nancy Brilli: Instagram e social

Se siete social e volete seguire più da vicino Nancy Brilli potete farlo tramite le sue pagine ufficiali. Per esempio su Instagram ha un profilo che aggiorna costantemente con tutti i progetti che la vedono protagonista.

Carriera

Fin da piccola predestinata al mondo del cinema e della televisione, Nancy Brilli ha lavorato al suo primo film, Claretta, nel 1984. Da lì è stato un susseguirsi di lavori, che l’hanno resa famosa e molto conosciuta nel nostro Paese.

Durante la sua carriera Nancy Brilli ha preso parte a diversi spettacoli teatrali. Ma è stata anche doppiatrice in alcuni film d’animazione e ha ricevuto diversi riconoscimenti come il David di Donatello e il Nastro d’argento. Ha avuto il piacere di condividere il lavoro accanto ai più grandi del cinema e della TV. Alcuni esempi? Carlo Verdone, Ricky Tognazzi, Carlo Vanzina, Fasto Brizzi, Virna Lisi, Giuliana De Sio e molti altri!

Film e serie TV con Nancy Brilli

Quali sono i film al cinema in cui ha recitato Nancy Brilli? Oltre a Piccoli equivoci che, come vedremo, gli è valso dei premi, in carriera l’attrice ha recitato in tantissimi progetti lavorativi. Il primo risale al 1984, Claretta. Poi da lì Dèmoni 2… L’incubo ritorna (1986); Camping del terrore e Sotto il ristorante cinese (entrambi nel 1987). A seguire in carriera come dimenticare Compagni di scuola (1988) o Italia – Germania 4-3 (1990). Sempre in quel periodo ha recitato anche in Tutti gli uomini di Sara (1992) e Bruno aspetta in macchina (1996), così come in Grazie di tutto (1998).

Passiamo poi agli anni 2000. La prima apparizione risale al 2002 con Febbre da cavallo – La mandrakata a cui è seguito Il compagno americano nel medesimo anno. A seguire Natale in crociera (2007), poi Un’estate al mare (2008) e Ex (2009). Si prosegue poi con La vita è una cosa meravigliosa, Maschi contro femmine e A Natale mi sposo (tutti e tre nel 2010). Poi ancora Femmine contro maschi (2011). Tre anni più tardi è stata la volta di Sapore di te (2014), si passa poi a Tiro libero (nel 2017). Infine Amici per la pelle (2022) e Un weekend particolare (2023).

Ma anche in TV Nancy Brilli è stata una grande protagonista di film e serie (o mini serie) TV. Pensiamo a Naso di cane (1986); Due fratelli (1988); Un cane sciolto (1990). E ancora nel 1990 Il colore della vittoria. Poi è la volta di Papà prende moglie (1993). In carriera l’abbiamo vista anche in: Italian Restaurant (1994); Ci vediamo in tribunale (1996); Vado e torno (1998) e Meglio tardi che mai (1999). Segnaliamo poi I ragazzi della via Pal (2003); Madame (2004); I colori della vita (2005); Donne sbagliate (2007) e Matrimoni e altre follie (2016).

Ma diamo risalto a…

Piccoli equivoci

Grazie a Piccoli equivoci, film del 1989 diretto da Ricky Tognazzi, Nancy Brilli ha vinto il David di Donatello, il Nastro d’argento ed è stata candidata anche ai Ciak d’oro!

Commesse

Come non citare poi Commesse? La serie (trasmessa dal 1999 al 2002) ideata da Laura Toscano e diretta da Giorgio Capitani e José Maria Sanchez, ha avuto Nancy Brilli come interprete di Roberta Ardenzi.

Insieme a lei sul set anche Sabrina Ferilli, Veronica Pivetti, Franco Castellano. E ancora Caterina Ventova, Anna Valle e Caterina Deregibus.

Il bello delle donne

Successo televisivo per Nancy Brilli è arrivato anche grazie a Il bello delle donne. La serie TV andata in onda dal 2001 al 2003 l’ha vista tra le grandi protagoniste nel ruolo di Vicky Melzi.

A condividere il progetto con lei attrici del calibro di Stefania Sandrelli e Giuliana De Sio, giusto per citarne alcune.

Caterina e le sue figlie

Altra serie televisiva molto amata su Canale 5 è Caterina e le sue figlie 2, anno 2007, dove Nancy Brilli (tra i tanti) ha avuto il piacere di lavorare fianco a fianco di un’icona del cinema come Virna Lisi.

Programmi TV

Durante la sua carriera, Nancy Brilli è stata co-conduttrice di alcuni programmi TV come Milano-Roma nel 1998 e BellaMa’ nel 2024. Ma è stata anche conduttrice di Crociera (sempre nel 1998). Nel 2022 è stata giudice-ospite di Drag Race Italia, fino alla partecipazione a Pechino Express nel 2024….

Nancy Brilli a Pechino Express

Pechino Express su Sky quando inizia e da chi è condotto? L’adventure show ha come data di avvio il 7 marzo 2024 e vede alla conduzione Costantino della Gherardesca e Fru.

Tra i partecipanti vediamo anche Nancy Brilli. L’attrice ha deciso di partecipare al programma insieme all’amico Pierluigi Iorio. Si conoscono dal 2018 e fin da subito hanno creato un bellissimo legame. A TV Sorrisi e Canzoni ha spiegato che si è trattato di un’esperienza molto divertente, che sembra averla persino sorpresa.

Cosa l’ha spinta a partecipare? Dopo aver rifiutato altre edizioni, dopo una lunga tournée e un periodo di noia, ha voluto buttarsi a capofitto in questa avventura. Così ha sentito il suo amico Pierluigi e gli ha proposto l’idea.

I concorrenti di Pechino Express 2024

Quando inizia la nuova edizione di Pechino Express 2024 e chi sono i concorrenti? Il programma ha come data d’inizio il 7 marzo e queste sono le coppie di viaggiatori che fanno parte del cast:

Artem Tkachuk e Antonio Orefice – I Fratm; Antonella Fiordelisi ed Estefania Bernal – Italia Argentina; Damiano e Massimiliano Carrara – I Pasticcieri; Fabio ed Elenora Caressa – I Caressa; Kristian Ghedina e Francesca Piccinini –I Giganti; Maddalena Corvaglia e Barbara Petrillo – Le Amiche; Megan Ria e Maddalena Svevi – Le ballerine; Nancy Brilli e Pierluigi Iorio – I Brillanti; Paolo Cevoli ed Elisabetta Garuffi – I Romagnoli – ELIMINATI.

Nel corso della finale di Pechino Express 2024 scopriremo chi sono i vincitori di questa edizione.

Il percorso di Nancy Brilli a Pechino Express

Vedremo come andrà il percorso di Nancy Brilli a Pechino Express 2024, dove si troverà a gareggiare in coppia con l’amico Pierluigi Iorio. (IN AGGIORNAMENTO)