Chi è Kristian Ghedina? Età, moglie e Instagram

Debora Parigi | 7 Marzo 2024

Chi è

Andiamo a scoprire tutte le informazioni che riguardano Kristian Ghedina, campione di sci. Ecco quindi che andiamo a vedere la sua biografia, la carriera, la vita privata e i social.

Chi è Kristian Ghedina

Nome e cognome: Kristian Ghedina

Età: 54 anni

Data di nascita: 20 novembre 1969

Luogo di nascita: Pieve di Cadore (Belluno)

Segno zodiacale: Scorpione

Altezza: 1,77 m

Peso: 85 kg

Professione: allenatore di sci alpino, ex sciatore alpino ed ex pilota automobilistico

Compagna: Patrizia Auer

Figli: Kristian ha due figli che si chiamano Natan e Bryan

Tatuaggi: nessuno

Profilo Instagram: @kristianghedina

Sito internet: kristianghedina.com

Kristian Ghedina età, altezza e biografia

Vediamo chi è Kristian Ghedina partendo dalle informazioni che riguardano la sua biografia, quindi quanti anni ha e di dov’è. Kristian è nato a Pieve di Cadore, in provincia di Belluno, il 20 novembre 1969. Ha quindi 59 anni di età ed è del segno zodiacale dello Scorpione. La sua altezza è1,77 m e il suo peso 85 kg. Per quanto riguarda i tatuaggi, non sembra averne nessuno sul suo corpo.

Famosissimo nel mondo dello sci, è anche figlio d’arte e la sua famiglia è legata sempre a questa disciplina. Sua madre era Adriana Dipol, la prima donna maestra di sci di Cortina d’Ampezzo morta nel 1985 in un incidente sciistico. Anche suo padre, Angelo, era un grande appassianto di sci. Sua sorella è Katia Ghedina, anche lei sciatrice alpina. Ha anche una sorella di nome Sara e un fratello di nome Luca.

Vita privata

Parlando della vita privata e sentimentale di Kristian Ghedina, l’ex campione di sci ha una compagna anche lei famosa in questo campio sportivo. Si tratta infatti di Patrizia Auer, anche lei sciatrice alpina. Patrizia Auer ha 49 anni.

Ma quanti figli ha Kristian Ghedina? Lui e la compagna hanno due figli: Natan nato nel 2020 e Bryan nato nel 2023. Kristian e Patrizia non sono sposati.

Dove seguire Kristian Ghedina: Instagram e social

Parliamo adesso dei social di Kristian Ghedina e come seguirlo. Partiamo dal suo profilo Instagram che ha un ottimo seguito. Qui troviamo un po’ di tutto, dal suo lavoro, alle passioni alla vita privata e le amicizie.

Inoltre Ghedina ha un sito internet contenente tutte le informazioni che lo riguardano.

Carriera

Da sempre appassionato di sci visto il luogo in cui è nato e la passione dei suoi genitori, Kristian Ghedina si è avvicinato sin da piccolo a questa disciplina per poi farla diventare un vero e proprio lavoro. Ma la sua carriera riguarda anche un altro sport.

L’esordio di Ghedina con lo sci alpino è stato in campo internazionale ai Mondiali juniores di Sälen 1987. In Coppa del Mondo ottenne il primo podio giungendo terzo nella discesa libera disputata sulla Saslong della Val Gardena. Nella stessa stagione, appena ventenne, conquistò sempre in discesa libera prima un altro podio (2º l’11 gennaio 1990 a Schladming), poi (nonostante un infortunio subito) le prime vittorie: il 3 febbraio a Cortina d’Ampezzo e il 15 marzo a Åre. A Saalbach-Hinterglemm 1991 conquistò la medaglia d’argento nella combinata e si piazzò 9º nel supergigante.

Dopo pochi mesi però, la carriera di Ghedina rischiò di terminare in seguito a un gravissimo incidente stradale sull’autostrada Torino-Milano: rimase in coma per nove giorni. Oltre a varie fratture e lesioni, riportò gravi danni cerebrali, e fu costretto a una difficile riabilitazione motoria. Una volta ripresosi, partecipò ai XVI Giochi olimpici invernali di Albertville 1992 con discreti risultati, ma negli anni successivi non riuscì più a essere competitivo.

La svolta per Kristian Ghedina si ebbe nella stagione 1994-1995 quando tornò ai vertici delle classifiche. Salì cinque volte sul podio, vinse due gare e rimase in lotta sino all’ultima gara per la conquista della Coppa del Mondo di discesa libera. Nel 1996 ai Mondiali di Sierra Nevada vinse l’argento in discesa libera e fu 14º nel supergigante. L’anno seguente conquistò il bronzo (sempre in discesa libera) ai Mondiali di Sestriere, dove fu anche 7º nel supergigante. Ai XVIII Giochi olimpici invernali di Nagano 1998 arrivò 6º nella discesa libera, 16º nel supergigante e non concluse la combinata. Mentre ai Mondiali di Vail/Beaver Creek 1999 fu 9º nella discesa libera, 10º nel supergigante e 12º nella combinata.

In Coppa del Mondo dal 1997 al 2000 riuscì a vincere gare ogni anno, rimanendo stabilmente ai vertici della discesa mondiale. In quelle stagioni stabilì il record sulla pista da discesa più lunga della Coppa e il 24 gennaio 1998 ottenne uno dei successi più prestigiosi vincendo a Kitzbühel sulla Streif: primo italiano a essere riuscito nell’impresa. Nel 2000 arrivò anche la prima ed unica vittoria in supergigante: a Kvitfjell, in Norvegia. A fine stagione risultò ancora, come nel 1997, 4º nella classifica generale di Coppa del Mondo e 2º in quella di discesa libera.

L’ultima vittoria di Kristian Ghedina è del 14 dicembre 2001 sulla Saslong della Val Gardena in Italia. Su questo tracciato è riuscito a imporsi per quattro volte, record che detiene assieme a Franz Klammer e a Michael Walchhofer. Il 24 gennaio 2004 Kristian Ghedina sulla Streif effettuò una spericolata spaccata sull’ultimo salto del rettilineo d’arrivo, a 137,6 km/h. Pur non avendo vinto la gara, il pubblico austriaco gli tributò una ola. Ai Mondiali di Sankt Anton 2001 fu 23º nel supergigante, mentre l’anno dopo ai XIX Giochi olimpici invernali di Salt Lake City 2002 si classificò 35º nella discesa libera. Sankt Moritz 2003 e Bormio 2005 furono invece le sue ultime apparizioni iridate: nel primo caso si piazzò 11º nella discesa libera, mentre nel secondo fu 15º nella discesa libera e 46º nel supergigante.

Nella stagione 2005-2006, la sedicesima per lui, Kristian Ghedina fu l’atleta più anziano tra i partecipanti alla Coppa. Per un breve periodo detenne il record assoluto di più anziano atleta a salire sul podio di Coppa del Mondo. Nel febbraio, a Torino 2006, partecipò alla sua quinta e ultima Olimpiade classificandosi 23º nella discesa libera. Il 26 aprile seguente annunciò il ritiro dalle gare di sci. A quasi tre anni dal ritiro, tornò a gareggiare nello sci, partecipando ai Campionati italiani del 2009 a Passo San Pellegrino. E si classificò sesto a 79 centesimi dal vincitore nella gara di discesa libera. Nell’edizione del 2010 a Falcade fu 23º, nella sua ultima gara in carriera.

Dopo essersi ritirato dallo sci, Kristian Ghedina si è dedicato all’automobilismo. A tal proposito, nel 2006 corse il Campionato italiano superturismo. Nello stesso anno esordì anche nella Porsche Supercup. Nel 2009 ottenne buoni risultati nella Superstars 2009. Purtroppo nel 2010 non riuscì a ripetere i risultati della stagione precedente. E a luglio 2011 si ritirò.

Oggi Kristian Ghedina è allenatore di sci alpino. Dalla stagione 2012-2013 ha allenato, per quanto riguarda le specialità di velocità (discesa libera, supergigante), il campione croato dello sci alpino Ivica Kostelić.

Baila

Parlando di TV, ha partecipato al programma televisivo di Canale 5 Baila!, condotto da Barbara D’Urso. Nel 2022 invece ha preso parte alla produzione del format tv Sfida da Bar, in onda in prima serata su SKY, nel quale sfidava sugli sci, una moto cingolata elettrica, sulla pista Faloria a Cortina d’Ampezzo.

Kristian Ghedina a Pechino Express 2024

Parte 7 marzo 2024 su Sky la nuova edizione di Pechino Express. Per quest’anno il viaggio da affrontare parte dal Vietnam del nord, proseguire poi verso il Laos e la destinazione finale è lo Sri Lanka. Infatti questa edizione ha come titolo “La Rotta del Dragone”.

Alla conduzione troviamo ancora una volta Costantino Della Gherardesca. Ma al suo fianco quest’anno ci sarà Fru dei The Jackal, uno dei viaggiatori più apprezzati nelle precedenti edizioni.

Vediamo adesso chi sono i concorrenti che partecipano.

I concorrenti di Pechino Express 2024

Anche per Pechino Express 2024 ci saranno 16 concorrenti divisi in 8 coppie, come accade ogni anno.

Vediamo quindi quali sono le coppie in gioco con i loro nomi e i vip da cui sono composte: Fabio Caressa ed Eleonora Caressa (i Caressa), Damiano Carrara e Massimiliano Carrara (i Pasticceri), Artem Tkachuk e Antonio Orefice (i Fratm), Paolo Cevoli ed Elisabetta Garuffi (i Romagnoli).

E ancora abbiamo: Nancy Brilli e Pierluigi Iorio (i Brillanti), Kristian Ghedina e Francesca Piccinini (i Giganti), Maddalena Corvaglia e Barbara Petrillo (le Amiche), Estefania Bernal e Antonella Fiordelisi (le ItaliaArgentina).

Ci saranno varie prove per le coppie durante tutto il percorso e ovviamente non tutti arriveranno alla fine con il rischio di eliminazione in ogni puntata.

Il percorso di Kristian Ghedina a Pechino Express

L’avventura di Kristian Ghedina a Pechino Express 2024 inizia il 7 marzo su Sky. Con l’ex campione di sci c’è un’altra campionessa ma questa volta della pallavolo e cioè Francesca Piccinini. I due formano la coppia dei Giganti.