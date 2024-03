Chi è Antonio Orefice? Età, fidanzata e Instagram

NEWS

Facciamo la conoscenza di Antonio Orefice e vediamo cosa sappiamo su di lui, dall’età, alla vita privata, a dove poterlo seguire sui social e su Instagram.

Chi è Antonio Orefice

Nome e Cognome: Antonio Orefice

Data di nascita: 1995

Luogo di nascita: Napoli

Età: 29 anni

Altezza: 170 cm

Professione: attore

Fidanzata: sembrerebbe essere single

Figli: non ha figli

Tatuaggi: ha diversi tatuaggi

Profilo Instagram: @antoniooreficereal

Antonio Orefice età e biografia

Scopriamo di più sulla biografia di Antonio Orefice e scopriamo quando è nato e quanti anni ha Antonio Orefice, Totò di Mare Fuori. L’attore è nato a Napoli nel 1995. Non conosciamo tuttavia la data di nascita esatta. La sua età è dunque di 29 anni, mentre la sua altezza è pari a 170 cm.

Sappiamo che fin da bambino si avvicina al mondo della recitazione, venendo supportato dai suoi genitori, coi quali ha un bellissimo legame. La mamma è una ballerina e una coreografa e per prima lo porta su un palcoscenico. Suo padre invece lavora come rappresentante di caffè.

Prima di scoprire di più sulla sua carriera però, vediamo cosa sappiamo in merito alla sua vita privata.

Vita privata

In molti si chiedono se Antonio Orefice abbia una fidanzata.

Nel corso del tempo l’attore è finito al centro del gossip. In molti infatti si sono chiesti se Antonio e Maria Esposito, sua collega in Mare Fuori, stessero insieme.

Nonostante i due non abbiano mai confermato la relazione, i più sono certi che i due attori abbiano avuto un flirt, che tuttavia a oggi, stando ai rumor, sembrerebbe essere giunto al capolinea.

Andiamo ora a vedere dove poter seguire Antonio sui social.

Dove seguire Antonio Orefice: Instagram e social

Carriera

Dove ha studiato recitazione Antonio Orefice? La carriera di Antonio Orefice inizia all’età di 6 anni, grazie alla mamma che per la prima volta lo fa salire sul palco. A 11 anni debutta invece ufficialmente con il musical Masaniello al Teatro Bellini.

Inizia a quel punto la sua formazione cinematografica presso l’Accademia cinematografica La Ribalta di Napoli.

Nel 2014 debutta così al cinema con il film Soldato Semplice.

Gomorra La Serie

Dopo l’esperienza sul grande schermo, Antonio Orefice entra nel cast della serie evento Gomorra. Sempre per il cinema lo troviamo nei film Carosello Carosone e Benvenuti in casa Esposito.

Ha preso parte anche ad un’opera teatrale diretta da Mario Gelardi e Roberto Saviano, La paranza dei bambini. Il vero successo arriva però quando entra nel cast della serie Mare Fuori.

Mare Fuori

Il successo per Antonio Orefice arriva quando ottiene il ruolo di Totò nella serie Rai Mare Fuori, che negli ultimi anni ha spopolato in tutto il mondo. L’attore solo di recente ha preso parte come guest star della quarta stagione dello show.

Nel 2023 torna a ricoprire nuovamente il ruolo di Totò nel musical di Mare Fuori. L’anno seguente lo troviamo invece nel cast della nuova edizione di Pechino Express.

Antonio Orefice a Pechino Express 2024

A marzo 2024 Antonio Orefice entra nel cast della nuova edizione di Pechino Express, denominata La Rotta del Dragone. Quest’anno così i concorrenti in gara viaggeranno per ben tre paesi, mettendosi alla prova con questa nuova esperienza. Le coppie dunque esploreranno Vietnam, Laos e Sri Lanka. Antonio prende parte alla trasmissione insieme ad Artem, altro protagonista di Mare Fuori e i due formano la coppia de I fratm.

Alla conduzione dell’adventure game troviamo Costantino della Gherardesca. Fru invece ricoprirà il ruolo di inviato speciale.

Ma chi ha vinto Pechino Express? Non resta che attendere per scoprirlo. Nel mentre facciamo la conoscenza dei concorrenti.

I concorrenti di Pechino Express 2024

Ecco chi sono tutti i concorrenti di Pechino Express 2024 e come sono formate le 8 coppie:

Le amiche (Maddalena Corvaglia e Barbara Petrillo), I brillanti (Nancy Brilli e Pierluigi Iorio), I Caressa (Fabio ed Eleonora Caressa), I fratm (Artem e Antonio Orefice).

E ancora nel cast troviamo: I giganti (Kristian Ghedina e Francesca Piccinini), ItaliaArgentina (Estefania Bernal e Antonella Fiordelisi), I pasticcieri (Damiano e Massimiliano Carrara) e infine I romagnoli (Paolo Cevoli ed Elisabetta Garuffi).

Andiamo a scoprire di più sul percorso di Antonio a Pechino Express 2024.

Il percorso di Antonio a Pechino Express 2024

Il 7 marzo 2024 Antonio Orefice dà il via al suo percorso a Pechino Express. All’attore dunque facciamo un grande in bocca al lupo per questa avventura.

