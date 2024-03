Chi è Paolo Cevoli? Età, altezza e Instagram

NEWS

Vincenzo Chianese | 7 Marzo 2024

Chi è

Ecco tutto quello che sappiamo su Paolo Cevoli, dall’età, all’altezza, alla vita privata, a dove poterlo seguire sui social e su Instagram.

Chi è Paolo Cevoli

Nome e Cognome: Pietro Paolo Cevoli

Data di nascita: 29 giugno 1958

Luogo di nascita: Riccione

Età: 65 anni

Altezza: 160 cm

Segno zodiacale: Cancro

Professione: comico, cabarettista e attore italiano

Moglie: è sposato con Elisabetta Garuffi

Figli: ha due figli, Giacomo e Davide

Tatuaggi: non ha tatuaggi visibili

Profilo Instagram: @paolocevoli

Paolo Cevoli età, altezza e biografia

Vediamo cosa sappiamo sulla biografia di Paolo Cevoli e andiamo a scoprire dove vive oggi. Il comico nasce a Riccione il 29 giugno 1958. La sua età dunque è di 65 anni. La sua altezza invece è pari a 1 metro e 60 centimetri.

Sappiamo che frequenta l’Università di Bologna e si laurea in giurisprudenza. Successivamente inizia a lavorare come gestore al Grand Hotel di Rimini.

Dove vive Paolo Cevoli? Oggi vive a Bologna con sua moglie e i suoi figli.

Proprio in merito alla sua vita privata andiamo a vedere quello che sappiamo.

Vita privata

Sulla vita privata di Paolo Cevoli abbiamo diverse informazioni.

Con chi è sposato Cevoli e quanti figli ha? Sappiamo infatti che il comico è sposato con Elisabetta Garuffi, da cui ha due figli, Giacomo e Davide.

Ma cosa fa la moglie di Paolo Cevoli? La Garuffi è una stilista è gestisce un atelier specializzato nella creazione e nella produzione di abiti da sposa e da cerimonia.

Andiamo ora a vedere dove possiamo seguire il comico sui social.

Dove seguire Paolo Cevoli: Instagram e social

Come contattare Paolo Cevoli? Siete curiosi di sapere dove è possibile seguire Paolo Cevoli sui social? Andiamo a scoprirlo.

Il celebre comico ha una pagina Instagram attiva, che vanta ben 90.000 follower.

Sul suo profilo Paolo condivide i momenti più belli della sua vita privata, insieme a sua moglie e ai suoi figli.

Che fine ha fatto Cevoli? Qui a seguire alcune info della sua carriera.

Carriera

La carriera di Paolo Cevoli inizia nel 1990, quando partecipa al concorso per giovani comici “La Zanzara d’Oro”, dove si classifica al terzo posto. Successivamente partecipa come ospite per 15 puntate al Maurizio Costanzo Show.

Allo stesso tempo, seguendo le orme del padre, diventa imprenditore e apre così un locale, che in breve tempo comincia a essere frequentato da diversi personaggi dello spettacolo, tra cui Gino e Michele. Il duo, dopo essersi accorti delle capacità comiche di Paolo, decidono di invitarlo a esibirsi in un noto locale di Milano, lo Zelig. Da quel momento per lui arriva la vera popolarità.

Zelig

Dal locale Zelig, Paolo Cevoli entra nel cast della trasmissione omonima di Italia 1 e proprio sul palco presenta uno dei suoi personaggi più noti e celebri: Palmiro Cangini. Da quel momento, per ben 10 anni, diventa ospite fisso di Zelig.

Nel corso degli anni Paolo continua a fare spettacoli di successo. Nel novembre del 2021 e del 2022 torna a esibirsi a Zelig con il personaggio dell’assessore Palmiro Cangini.

LOL chi ride è fuori

Nel 2023 Paolo Cevoli entra nel cast della terza edizione di LOL – Chi ride è fuori, programma in onda su Prime Video.

L’anno seguente invece lo troviamo tra i concorrenti della nuova edizione di Pechino Express. Prima di saperne di più in merito però andiamo a vedere un elenco dei suoi spettacoli e film più celebri.

Spettacoli e film di Paolo Cevoli

Tra gli spettacoli di Paolo Cevoli troviamo: Roncofritto global show, Motonave Cenerentola, Ah che bel vivere!, Disco Paradise ’77, La Penultima Cena, Musica Maestro. E ancora Il sosia di Lui, Perché non parli e La Bibbia raccontata nel modo di Paolo Cevoli.

Tra i suoi film ci sono invece: 2061 – Un anno eccezionale, Era troppo grosso e Soldato semplice.

Paolo Cevoli a Pechino Express 2024

Il 7 marzo su Sky parte ufficialmente Pechino Express 2024. La nuova edizione, denominata La Rotta del Dragone, permetterà ai viaggiatori di esplorare ben tre paesi: Vietnam, Laos e Sri Lanka. Tra i concorrenti in gara c’è anche Paolo Cevoli, che partirà proprio insieme a sua moglie Elisabetta Garuffi. I due saranno la coppia de I Romagnoli.

Alla conduzione della trasmissione per l’ennesima volta troviamo Costantino della Gherardesca. Fru invece sarà l’inviato dell’edizione.

I concorrenti di Pechino Express 2024

Facciamo la conoscenza dei concorrenti di Pechino Express 2024. Ecco come sono formate le 8 coppie:

Le amiche (Maddalena Corvaglia e Barbara Petrillo), I brillanti (Nancy Brilli e Pierluigi Iorio), I Caressa (Fabio ed Eleonora Caressa), I fratm (Artem e Antonio Orefice).

E ancora nel cast troviamo: I giganti (Kristian Ghedina e Francesca Piccinini), ItaliaArgentina (Estefania Bernal e Antonella Fiordelisi), I pasticcieri (Damiano e Massimiliano Carrara) e infine I romagnoli (Paolo Cevoli ed Elisabetta Garuffi).

Andiamo a scoprire di più sul percorso di Paolo a Pechino Express 2024.

Il percorso di Paolo a Pechino Express 2024

Giovedì 7 marzo inizia il percorso di Paolo Cevoli a Pechino Express 2024. Ma come se la caverà il comico? Non resta che attendere per scoprirlo.

(IN AGGIORNAMENTO)