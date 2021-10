1 Manuel Bortuzzo commuove i gieffini

Serata piena di emozioni quella di ieri per gli inquilini della Casa del Grande Fratello Vip. Sabato sera, infatti, è stato fatto un concerto all’interno della Love Boat, il quale ha riscosso un grande successo. A chiudere in bellezza la serata ci ha pensato Manuel Bortuzzo. Per lo sportivo, infatti, la produzione ha messo un pianoforte da poter suonare. Si è, quindi, esibito sulla canzone di Ultimo “Sogni appesi“. Un testo che ha commosso praticamente tutti i concorrenti del reality e il pubblico a casa.

In molti hanno associato le parole del brano alla vita del nuotatore e in diversi si sono lasciati andare alle lacrime. Nella stanza non volava una mosca. come dimostra anche il video qui sotto, infatti, tutti stanno in silenzio e possiamo ascoltare Manuel cantare. Verso la fine, inoltre, possiamo notare Giucas Casella che, abbracciato a Sophie Codegoni nasconde la testa sulla spalla della ragazza e si lascia andare a un pianto. Non solo lui.

La stessa cosa, infatti, accade anche a Lucrezia Selassié con Manila Nazzaro. Semplicemente abbracciati, invece, vediamo Aldo Montano con Katia Ricciarelli e Alex Belli insieme a Soleil Sorge. Carmen Russo ascolta, inoltre, concentrata e visibilmente emozionata le parole della canzone di Ultimo. L’ultima frase “dalla parte degli ultimi per sentirmi primo” viene cantata in coro anche da alcuni vipponi. Per vedere il video completo potete cliccare QUI. Verrete, perciò, indirizzati al sito ufficiale del Grande Fratello Vip.

Prima di tutto questo, però, anche tanti altri si sono esibiti. Andiamo, adesso, a vedere chi altro ha avuto l’opportunità di cantare o suonare il pianoforte oltre a Manuel Bortuzzo. Anche Lulù, infatti, ha voluto far sentire la sua voce. Continuate a leggere…