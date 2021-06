1 GF Vip: la reunion

Ieri 18 giugno è uscito il nuovo singolo di Pierpaolo Pretelli, dal titolo L’estate più calda. Nel tardo pomeriggio il modello ha organizzato un evento per il lancio del videoclip e festeggiato insieme alle persone a lui care questo fantastico progetto.

Tra i presenti anche alcuni ex concorrenti del GF Vip, che insieme a Pierpaolo hanno vissuto un’esperienza incredibile e non sono mancate anche vecchie conoscenze delle edizioni precedenti. Si può parlare, quindi, di una sorta di mini reunion, come testimoniato anche da alcuni video e foto postati dai presenti sui propri canali social. Ad un certo punto della serata, probabilmente per scattare qualche foto, Pierpaolo Pretelli ha voluto con sé tutti i vipponi.

Da questo video partendo da sinistra, notiamo Enock Barwuah. Accanto a lui Andrea Zenga, poi Rosalinda Cannavò e Dayane Mello. Al centro Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli. Tra gli altri ancora Sonia Lorenzini, Giacomo Urtis. Poi la vincitrice del GF Vip 4, Paola Di Benedetto; Martina Hamdy, protagonista del GF Vip 3 (a cui ha preso parte anche la Salemi) e Francesco Oppini.

All’appello, come potete ben vedere, ne mancano tantissimi. Forse per questioni lavorative o altro non hanno potuto raggiungere Pierpaolo alla festa per la presentazione de L’estate più calda, o forse magari non sono stati invitati. Non possiamo saperlo. Qualcuno probabilmente si aspettava di rivedere Andrea Zelletta, ma così non è stato visto il gelo che si è creato tra lui e Pretelli. Era atteso anche Tommaso Zorzi, ma come abbiamo visto dalle storie si trova a casa della sua nonna, in campagna. Si pensava di vedere anche Cristiano Malgioglio, ma anche lui magari ha avuto altri impegni inderogabili.

Insomma si è trattata di una reunion del GF Vip a metà, ma è stato comunque molto bello rivedere insieme parte di loro, tanto che sui social si sono seguiti passo passo i movimenti di ognuno di loro durante la festa, mediante le storie di Instagram.

